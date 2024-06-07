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玉山盃／柯敬賢勤做筆記開轟　20隊國外球探面前證明旅美身價

▲▼柯敬賢秀出針對新北市投手做的筆記。（圖／記者楊舒帆攝）

▲柯敬賢秀出針對新北市投手做的筆記。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

即將披上道奇戰袍的平鎮高中重砲柯敬賢，玉山盃四強賽轟出石破天驚的3分砲，為球隊打出氣勢，面對去年U18中華隊戰友曾偉喆，柯敬賢做足準備，賽後拿出賽前寫好的筆記，分享打擊策略。

柯敬賢面對新北市投手曾偉喆第一打席敲雙殺打，第二打席馬上修正，在2好2壞時轟出3分砲。柯敬賢坦言，「前面幾場比賽打不好，教練提醒用身體帶動打擊，這次打出去，讓打擊更有信心。知道今天是偉喆會先發，所以昨天花了半小時做筆記。」

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柯敬賢分享他的「祕技」，把曾偉喆之前對每位打者的配球都記下來，談到開轟的打席，他透露，「當時2好3壞（實際上為2好2壞），這個年紀不會投變化球，所以抓直球揮棒。」對林鉑濬的投球內容也有作紀錄，不過這次對決結果為三振，他坦言，「以為他會投變速球，結果是直球有嚇到。」

過去就養成做筆記的習慣，柯敬賢透露，之前是針對自己的打擊做紀錄，關於投手的紀錄是從昨天才開始，到國外職棒應該是會有情搜資料，不過還是會維持做筆記的習慣。」他也提到，國外的投手球速快，希望能再增加揮棒速度和選球能力。

柯敬賢即將於17日正式召開加盟道奇的記者會，這場桃園市與新北市之戰，因為兩隊陣中好手如雲仍吸引美、日職超過20隊球探到場，他開轟證明旅美身價，據了解簽約金約65萬美元。

▲▼玉山盃桃園市柯敬賢。（圖／中華棒協提供）

▲▼柯敬賢秀出針對新北市投手做的筆記。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼玉山盃桃園市柯敬賢。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 柯敬賢平鎮高中高中棒球開轟簽約

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