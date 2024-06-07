全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

▲王啟恩帶著先天視障的球迷圓夢，親臨美粒果球場欣賞太空人比賽。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中、柯沛辰／台北報導

知名球評王啟恩近日分享，他9年前結識了熱愛大聯盟的按摩師傅「阿寬」，2人數度相遇，因緣際會下成為球友。期間，他聽聞阿寬一生夢想就是到大聯盟欣賞比賽，於是聯繫外景主持人融融，最終在各界幫助下，3人一同飛往美國欣賞休士頓太空人的比賽，這段奇妙又充滿洋蔥的故事曝光，立刻讓無數粉絲為之動容。

王啟恩近日在臉書上分享，他與阿寬初次相遇是2015年，當時他與朋友在討論大聯盟，阿寬突然插話，並且說出了許多有關美國職棒大聯盟的知識，同時表明了太空人球迷的身分。阿寬是10多年的資深太空人球迷，雖然只有基礎的英文聽力，但對於太空人球員的各項紀錄都十分了解，無論是當時的先發九人陣容、或是克萊門斯（Roger Clemens）拿過幾次賽揚獎，全都銘記於心。

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過了3年以後，王啟恩再度碰到阿寬，於是開口推薦，他有製作專門討論大聯盟的節目，有空的時候可以收聽，不過後來沒有再光顧按摩店，只有偶爾會在住處附近，看著頭戴太空人帽子的阿寬。

▲阿寬雖然眼睛看不見，但仍舊喜愛大聯盟、更是太空人隊的球迷。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



直到今年2月的某天，王啟恩走出酒吧時，接到了朋友的來電，原來是朋友又碰上了阿寬，還向阿寬推薦，可以跟他的春訓團、到休士頓看太空人比賽。王啟恩當時相當訝異，向朋友打趣「你也太認真給他建議」，朋友則是回覆「他很認真說他的夢想，我就很認真回他啊」。

王啟恩幾經思考，認為可能是棒球之神的安排，畢竟怎麼可能朋友剛好遇上阿寬、阿寬又記得他，甚至向陌生人透露自己的夢想，種種巧合之下，讓他決定幫阿寬一把，並且聯繫他的好友、外景主持人融融，一起完成阿寬的夢想。

後來，王啟恩在美國在台協會、休士頓旅遊局、長榮航空等單位的幫助下，真的跟融融一起，將阿寬帶到美國休士頓的美粒果球場（Minute Maid Park），一起欣賞球賽。雖然阿寬患有先天視障，但仍用全身的感官體驗這場盛事，沉浸在多年來的夢想當中。

▲阿寬雖然眼睛看不見，但仍舊喜愛大聯盟、更是太空人隊的球迷。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



王啟恩坦言，他不曉得全盲的球迷該如何欣賞球賽，但阿寬跟朋友一起玩大聯盟電玩以後愛上了棒球，也對球隊有諸多了解。他們為了阿寬，特意在賽前製作了海報，寫下"I can’t see the world,but I see Astros win"（我雖然看不見世界，但我看得到太空人得勝）的標語，還在旁邊標記"AND I AM FROM TAIWAN"（並且我來自台灣），並畫了小小的台灣國旗。

值得一提的是，球賽期間，有外野小球迷撿到打擊練習的全壘打球以後，還特意跑來送給阿寬。當時阿寬雙手拿著球，細細感受上面的紋路與縫線，忍不住詢問「這是大聯盟的球嗎？」王啟恩則肯定地回應，「沒錯，這是大聯盟的球。」

這段故事在網路上不斷發酵，感動了無數的球迷。王啟恩接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，由於阿寬是先天視障，加上人生地不熟、英文不通，更無法自行查看地圖，只要一離開旅館，就要面臨種種不便。

王啟恩說，當時是抱著幫阿寬圓夢的心態在幫忙，由於工作的關係，旅行對他與融融而言，並不是很困難的事情，很感謝美國在台協會、休士頓旅遊局、長榮航空願意幫忙，促成這一切、讓阿寬踏上夢想之地。

事實上，阿寬早就已經存好錢，只是一直沒有機會、也沒有人能夠幫忙實現夢想。王啟恩透露，台北大巨蛋蓋好以後，阿寬一直沒有到訪，就是想將第一次室內球場的經驗，留給美粒果球場。如今阿寬美夢成真，抵達球場後盡全力感受著現場的一切，種種努力都值了。