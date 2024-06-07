運動雲

>

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

▲▼王啟恩帶著先天視障的球迷圓夢，親臨美粒果球場欣賞太空人比賽。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲王啟恩帶著先天視障的球迷圓夢，親臨美粒果球場欣賞太空人比賽。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者柯振中、柯沛辰／台北報導

知名球評王啟恩近日分享，他9年前結識了熱愛大聯盟的按摩師傅「阿寬」，2人數度相遇，因緣際會下成為球友。期間，他聽聞阿寬一生夢想就是到大聯盟欣賞比賽，於是聯繫外景主持人融融，最終在各界幫助下，3人一同飛往美國欣賞休士頓太空人的比賽，這段奇妙又充滿洋蔥的故事曝光，立刻讓無數粉絲為之動容。

王啟恩近日在臉書上分享，他與阿寬初次相遇是2015年，當時他與朋友在討論大聯盟，阿寬突然插話，並且說出了許多有關美國職棒大聯盟的知識，同時表明了太空人球迷的身分。阿寬是10多年的資深太空人球迷，雖然只有基礎的英文聽力，但對於太空人球員的各項紀錄都十分了解，無論是當時的先發九人陣容、或是克萊門斯（Roger Clemens）拿過幾次賽揚獎，全都銘記於心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過了3年以後，王啟恩再度碰到阿寬，於是開口推薦，他有製作專門討論大聯盟的節目，有空的時候可以收聽，不過後來沒有再光顧按摩店，只有偶爾會在住處附近，看著頭戴太空人帽子的阿寬。

▲▼王啟恩帶著先天視障的球迷圓夢，親臨美粒果球場欣賞太空人比賽。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲阿寬雖然眼睛看不見，但仍舊喜愛大聯盟、更是太空人隊的球迷。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

直到今年2月的某天，王啟恩走出酒吧時，接到了朋友的來電，原來是朋友又碰上了阿寬，還向阿寬推薦，可以跟他的春訓團、到休士頓看太空人比賽。王啟恩當時相當訝異，向朋友打趣「你也太認真給他建議」，朋友則是回覆「他很認真說他的夢想，我就很認真回他啊」。

王啟恩幾經思考，認為可能是棒球之神的安排，畢竟怎麼可能朋友剛好遇上阿寬、阿寬又記得他，甚至向陌生人透露自己的夢想，種種巧合之下，讓他決定幫阿寬一把，並且聯繫他的好友、外景主持人融融，一起完成阿寬的夢想。

後來，王啟恩在美國在台協會、休士頓旅遊局、長榮航空等單位的幫助下，真的跟融融一起，將阿寬帶到美國休士頓的美粒果球場（Minute Maid Park），一起欣賞球賽。雖然阿寬患有先天視障，但仍用全身的感官體驗這場盛事，沉浸在多年來的夢想當中。

▲▼王啟恩帶著先天視障的球迷圓夢，親臨美粒果球場欣賞太空人比賽。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲阿寬雖然眼睛看不見，但仍舊喜愛大聯盟、更是太空人隊的球迷。（圖／王啟恩授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

王啟恩坦言，他不曉得全盲的球迷該如何欣賞球賽，但阿寬跟朋友一起玩大聯盟電玩以後愛上了棒球，也對球隊有諸多了解。他們為了阿寬，特意在賽前製作了海報，寫下"I can’t see the world,but I see Astros win"（我雖然看不見世界，但我看得到太空人得勝）的標語，還在旁邊標記"AND I AM FROM TAIWAN"（並且我來自台灣），並畫了小小的台灣國旗。

值得一提的是，球賽期間，有外野小球迷撿到打擊練習的全壘打球以後，還特意跑來送給阿寬。當時阿寬雙手拿著球，細細感受上面的紋路與縫線，忍不住詢問「這是大聯盟的球嗎？」王啟恩則肯定地回應，「沒錯，這是大聯盟的球。」

這段故事在網路上不斷發酵，感動了無數的球迷。王啟恩接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，由於阿寬是先天視障，加上人生地不熟、英文不通，更無法自行查看地圖，只要一離開旅館，就要面臨種種不便。

王啟恩說，當時是抱著幫阿寬圓夢的心態在幫忙，由於工作的關係，旅行對他與融融而言，並不是很困難的事情，很感謝美國在台協會、休士頓旅遊局、長榮航空願意幫忙，促成這一切、讓阿寬踏上夢想之地。

事實上，阿寬早就已經存好錢，只是一直沒有機會、也沒有人能夠幫忙實現夢想。王啟恩透露，台北大巨蛋蓋好以後，阿寬一直沒有到訪，就是想將第一次室內球場的經驗，留給美粒果球場。如今阿寬美夢成真，抵達球場後盡全力感受著現場的一切，種種努力都值了。

 
關鍵字： 大聯盟MLB王啟恩腳底按摩阿寬美國在臺協會休士頓旅遊局長榮航空

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

桃園市體育局回應傳聞　黃勇傳還有選項延續生涯？

桃園市體育局回應傳聞　黃勇傳還有選項延續生涯？

黃勇傳新下家曝光！傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

黃勇傳新下家曝光！傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗　主帥點台足環境問題

中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗　主帥點台足環境問題

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

快訊／王冠閎錯失賽外藥檢　體育署聘請律師捍衛選手權益

快訊／王冠閎錯失賽外藥檢　體育署聘請律師捍衛選手權益

布雷克7.2局無失分封鎖台鋼　統一獅4連勝封王魔術數字M11

布雷克7.2局無失分封鎖台鋼　統一獅4連勝封王魔術數字M11

回應林維恩喊話　柯敬賢：希望在最高層級第1個對決到你

回應林維恩喊話　柯敬賢：希望在最高層級第1個對決到你

玉山盃／職棒球員2代不去想壓力　郭宸安要走出自己的路

玉山盃／職棒球員2代不去想壓力　郭宸安要走出自己的路

快訊／林維恩超過4千萬加盟運動家　超越郭泓志旅美左投最高身價

快訊／林維恩超過4千萬加盟運動家　超越郭泓志旅美左投最高身價

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門新聞

桃園市體育局回應傳聞　黃勇傳還有選項延續生涯？

黃勇傳新下家曝光！傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗　主帥點台足環境問題

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

快訊／王冠閎錯失賽外藥檢　體育署聘請律師捍衛選手權益

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃園體育局回應　黃勇傳有選項？

2黃勇傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

3中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗

4全盲粉絲赴美圓夢　踏入球場感受大聯盟球賽

5培養中華男籃新射手　楊玉明給建議

最新新聞

1全盲粉絲赴美圓夢　踏入球場感受大聯盟球賽

2桃園體育局回應　黃勇傳有選項？

3培養中華男籃新射手　楊玉明給建議

4中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗

5統一獅4連勝封王魔術數字M11

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

大谷翔平遭三振！　海盜新秀速球破101英里

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366