全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

▲王啟恩帶著先天視障的球迷圓夢,親臨美粒果球場欣賞太空人比賽。(圖/王啟恩授權提供,請勿隨意翻拍以免侵權)



記者柯振中、柯沛辰/台北報導

知名球評王啟恩近日分享,他9年前結識了熱愛大聯盟的按摩師傅「阿寬」,2人數度相遇,因緣際會下成為球友。期間,他聽聞阿寬一生夢想就是到大聯盟欣賞比賽,於是聯繫外景主持人融融,最終在各界幫助下,3人一同飛往美國欣賞休士頓太空人的比賽,這段奇妙又充滿洋蔥的故事曝光,立刻讓無數粉絲為之動容。

王啟恩近日在臉書上分享,他與阿寬初次相遇是2015年,當時他與朋友在討論大聯盟,阿寬突然插話,並且說出了許多有關美國職棒大聯盟的知識,同時表明了太空人球迷的身分。阿寬是10多年的資深太空人球迷,雖然只有基礎的英文聽力,但對於太空人球員的各項紀錄都十分了解,無論是當時的先發九人陣容、或是克萊門斯(Roger Clemens)拿過幾次賽揚獎,全都銘記於心。

過了3年以後,王啟恩再度碰到阿寬,於是開口推薦,他有製作專門討論大聯盟的節目,有空的時候可以收聽,不過後來沒有再光顧按摩店,只有偶爾會在住處附近,看著頭戴太空人帽子的阿寬。

▲阿寬雖然眼睛看不見,但仍舊喜愛大聯盟、更是太空人隊的球迷。(圖/王啟恩授權提供,請勿隨意翻拍以免侵權)



直到今年2月的某天,王啟恩走出酒吧時,接到了朋友的來電,原來是朋友又碰上了阿寬,還向阿寬推薦,可以跟他的春訓團、到休士頓看太空人比賽。王啟恩當時相當訝異,向朋友打趣「你也太認真給他建議」,朋友則是回覆「他很認真說他的夢想,我就很認真回他啊」。

王啟恩幾經思考,認為可能是棒球之神的安排,畢竟怎麼可能朋友剛好遇上阿寬、阿寬又記得他,甚至向陌生人透露自己的夢想,種種巧合之下,讓他決定幫阿寬一把,並且聯繫他的好友、外景主持人融融,一起完成阿寬的夢想。

後來,王啟恩在美國在台協會、休士頓旅遊局、長榮航空等單位的幫助下,真的跟融融一起,將阿寬帶到美國休士頓的美粒果球場(Minute Maid Park),一起欣賞球賽。雖然阿寬患有先天視障,但仍用全身的感官體驗這場盛事,沉浸在多年來的夢想當中。

▲阿寬雖然眼睛看不見,但仍舊喜愛大聯盟、更是太空人隊的球迷。(圖/王啟恩授權提供,請勿隨意翻拍以免侵權)



王啟恩坦言,他不曉得全盲的球迷該如何欣賞球賽,但阿寬跟朋友一起玩大聯盟電玩以後愛上了棒球,也對球隊有諸多了解。他們為了阿寬,特意在賽前製作了海報,寫下"I can’t see the world,but I see Astros win"(我雖然看不見世界,但我看得到太空人得勝)的標語,還在旁邊標記"AND I AM FROM TAIWAN"(並且我來自台灣),並畫了小小的台灣國旗。

值得一提的是,球賽期間,有外野小球迷撿到打擊練習的全壘打球以後,還特意跑來送給阿寬。當時阿寬雙手拿著球,細細感受上面的紋路與縫線,忍不住詢問「這是大聯盟的球嗎?」王啟恩則肯定地回應,「沒錯,這是大聯盟的球。」

這段故事在網路上不斷發酵,感動了無數的球迷。王啟恩接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示,由於阿寬是先天視障,加上人生地不熟、英文不通,更無法自行查看地圖,只要一離開旅館,就要面臨種種不便。

王啟恩說,當時是抱著幫阿寬圓夢的心態在幫忙,由於工作的關係,旅行對他與融融而言,並不是很困難的事情,很感謝美國在台協會、休士頓旅遊局、長榮航空願意幫忙,促成這一切、讓阿寬踏上夢想之地。

事實上,阿寬早就已經存好錢,只是一直沒有機會、也沒有人能夠幫忙實現夢想。王啟恩透露,台北大巨蛋蓋好以後,阿寬一直沒有到訪,就是想將第一次室內球場的經驗,留給美粒果球場。如今阿寬美夢成真,抵達球場後盡全力感受著現場的一切,種種努力都值了。