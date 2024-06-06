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大谷翔平盛讚海盜狀元郎　發送「二刀流挑戰狀」讓他超驚喜

▲▼海盜火球狀元郎斯肯斯（Paul Skenes）對決大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜火球狀元郎斯肯斯（Paul Skenes）對決大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平6日（台灣時間）面對海盜火球狀元郎斯肯斯（Paul Skenes）轟出本季第15發全壘打，他賽後也大讚這位怪物新秀，還提議他往二刀流發展，斯肯斯聽聞後很驚喜。

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大谷翔平首打席面對斯肯斯火球連發，分別為101.3英里、100.1英里及100.8英里，僅3球就遭到三振。大谷翔平說，「第一打席沒打好，很高興能在第二打席做出好的揮擊，但他每個打席都投出很棒的球。」

第二打席大谷翔平鎖定斯肯斯100.1英里（約161.公里）轟出全壘打，相隔4場比賽的本季第15轟出爐，這也是他生涯全部全壘打中，面對最快的球速。大谷翔平說，「他不只球速，投球角度和放球點都很特別，所以下一打席有特別注意。」

斯肯斯曾提過，現場看過大谷翔平第一年登大聯盟的比賽，現在自己也站上大聯盟舞台，回顧第一次對決瞬間，他說，「我不記得有沒有眼神交流，但那確實是很特別的時刻。」

斯肯斯回顧與大谷翔平對決的打席，「這是力量的對決，一開始成功壓制他，第二打席也投出不錯的球，但他真的是很棒的球員，即使投出那樣的球，也可能被狙擊，我必須向他致敬。他是很厲害的球員，被打出去當然不開心，但這也是比賽的一部分。」

賽後大谷翔平建議斯肯斯能發展二刀流，斯肯斯驚喜地說，「OH！MAN！這很酷！或許我在春訓時可以嘗試一下。」記者進一步建議，若不是熟悉的捕手而是指定打擊的角色，他說，「也許可以試試看，以目前的情況來說，我已經很幸福了。」

▲▼海盜火球狀元郎斯肯斯（Paul Skenes）對決大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜火球狀元郎斯肯斯（Paul Skenes）對決大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平火球狀元斯肯斯全壘打二刀流

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