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姆巴佩被酸「足壇杜蘭特」　加盟歐冠常勝軍皇馬如KD抱團勇士？

▲▼姆巴佩轉投歐冠常勝軍皇馬，被酸是足球界杜蘭特 。（圖／記者游郁香製）

▲姆巴佩轉投歐冠常勝軍皇馬，被酸是足球界杜蘭特 。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

法國足壇巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)離開效力了7季的巴黎聖日耳曼，轉投夢寐以求的西甲豪門皇家馬德里，皇馬2天前剛贏得隊史第15座、近11年第6座歐冠冠軍，有籃球迷狠酸姆巴佩是「足球界杜蘭特(Kevin Durant)」。KD因2016年夏天「抱團」73勝冠軍隊勇士，即使贏了2座總冠軍仍飽受批評。

姆巴佩過去7季6度幫助大巴黎捧起法甲聯賽冠軍，但他始終與歐冠金盃無緣，最佳紀錄是2019-20賽季拿下亞軍。如今他有望擺脫如此窘境，他與近3季2度奪下歐冠冠軍的皇馬簽約5年，皇馬才剛在歐冠賽場第15度封王，這項紀錄是歷史之最，皇馬堪稱歐冠史上最成功的強權。

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▼法國足球巨星姆巴佩正式加盟皇馬。（圖／記者游郁香製）

▲▼法國足球巨星姆巴佩正式加盟皇馬。（圖／記者游郁香製）

姆巴佩加盟皇馬，讓一些籃球迷想起NBA超級巨星杜蘭特2016年夏天投靠73勝冠軍隊勇士，有人直言，「姆巴佩將成為足球界的杜蘭特。他是一位世界級的天才，加盟一支在他加入之前已贏得所有冠軍的強權。就像杜蘭特一樣，他在皇馬拿下的所有冠軍，都不會獲得尊重，這將讓他感到困擾。」

《NBC體育》灣區站指出，杜蘭特來到勇士時，灣區大軍剛在總冠軍賽遭騎士大逆轉；姆巴佩現在轉投皇馬，皇馬剛贏得歐冠獎盃，而他並未參與其中。

杜蘭特加入的是當時全票衛冕年度MVP的柯瑞(Stephen Curry)帶領的勇士，姆巴佩則加盟擁有多名金球獎候選人，如小維尼修斯(Vinicius Jr)和貝林漢姆(Jude Bellingham)等多名球星坐鎮的皇馬，因而有不少人拿兩人來比較。

關鍵字： NBA杜蘭特勇士足球西甲皇馬姆巴佩

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