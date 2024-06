姆巴佩被酸「足壇杜蘭特」　加盟歐冠常勝軍皇馬如KD抱團勇士？

▲姆巴佩轉投歐冠常勝軍皇馬,被酸是足球界杜蘭特 。(圖/記者游郁香製)

記者游郁香/綜合報導

法國足壇巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)離開效力了7季的巴黎聖日耳曼,轉投夢寐以求的西甲豪門皇家馬德里,皇馬2天前剛贏得隊史第15座、近11年第6座歐冠冠軍,有籃球迷狠酸姆巴佩是「足球界杜蘭特(Kevin Durant)」。KD因2016年夏天「抱團」73勝冠軍隊勇士,即使贏了2座總冠軍仍飽受批評。

姆巴佩過去7季6度幫助大巴黎捧起法甲聯賽冠軍,但他始終與歐冠金盃無緣,最佳紀錄是2019-20賽季拿下亞軍。如今他有望擺脫如此窘境,他與近3季2度奪下歐冠冠軍的皇馬簽約5年,皇馬才剛在歐冠賽場第15度封王,這項紀錄是歷史之最,皇馬堪稱歐冠史上最成功的強權。

▼法國足球巨星姆巴佩正式加盟皇馬。(圖/記者游郁香製)

姆巴佩加盟皇馬,讓一些籃球迷想起NBA超級巨星杜蘭特2016年夏天投靠73勝冠軍隊勇士,有人直言,「姆巴佩將成為足球界的杜蘭特。他是一位世界級的天才,加盟一支在他加入之前已贏得所有冠軍的強權。就像杜蘭特一樣,他在皇馬拿下的所有冠軍,都不會獲得尊重,這將讓他感到困擾。」

Kylian Mbappe will be the Kevin Durant of football.



A world-class talent who joins an already stacked team that was winning every title before he joined.



Like Durant, he won't get respect for all the trophies he'll win at Real Madrid & that will bug him.pic.twitter.com/GHPywO99Z4