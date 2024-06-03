愛犬沒去道奇狗狗日！大谷咬手套俏皮模樣　球迷形容像小狗

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天（台灣時間3日）舉辦「Pups at the Park（狗狗日）」活動，球場充滿了狗的身影，大谷翔平的愛犬並沒有出現，但他在二壘時用嘴巴叼著打擊手套的畫面，被球迷形容好像「小狗」。

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

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道奇隊「狗狗日」活動允許觀眾帶著愛犬一起觀賞比賽，官方社群平台發布影片，展示了許多狗被主人抱著觀看比賽的情景，從大型犬到小型犬，它們都很乖巧地坐在那裡觀賞比賽。

約有700隻狗走進道奇棒球場，與自豪的主人一起繞著球場外圍走一圈，有些狗試圖進入球員休息室，有些狗在途中停下來方便上廁所。

Who let the dogs out? pic.twitter.com/YEoD8rxZYr — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 2, 2024

可惜的是，大谷翔平的愛犬和他妻子真美子的身影並未出現，但有一隻金毛獵犬貼著17號和DecoPin名字，滿足了拍照的要求。

大谷翔平在6局下因為捕手妨礙打擊上壘，利用暴投跑上二壘，捕手雖然把球傳向二壘，但大谷仍然安全到達，之後比賽暫停，此時只見大谷把打擊手套咬著嘴上，並且一直搖晃著。

球迷看到大谷咬手套的可愛又假裝無辜的動作，紛紛留言：「大谷好像小狗。」大谷幾十秒的俏皮舉止，比想像中還要有趣。

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）