運動雲

>

愛犬沒去道奇狗狗日！大谷咬手套俏皮模樣　球迷形容像小狗

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天（台灣時間3日）舉辦「Pups at the Park（狗狗日）」活動，球場充滿了狗的身影，大谷翔平的愛犬並沒有出現，但他在二壘時用嘴巴叼著打擊手套的畫面，被球迷形容好像「小狗」。

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇隊「狗狗日」活動允許觀眾帶著愛犬一起觀賞比賽，官方社群平台發布影片，展示了許多狗被主人抱著觀看比賽的情景，從大型犬到小型犬，它們都很乖巧地坐在那裡觀賞比賽。

約有700隻狗走進道奇棒球場，與自豪的主人一起繞著球場外圍走一圈，有些狗試圖進入球員休息室，有些狗在途中停下來方便上廁所。

可惜的是，大谷翔平的愛犬和他妻子真美子的身影並未出現，但有一隻金毛獵犬貼著17號和DecoPin名字，滿足了拍照的要求。

大谷翔平在6局下因為捕手妨礙打擊上壘，利用暴投跑上二壘，捕手雖然把球傳向二壘，但大谷仍然安全到達，之後比賽暫停，此時只見大谷把打擊手套咬著嘴上，並且一直搖晃著。

球迷看到大谷咬手套的可愛又假裝無辜的動作，紛紛留言：「大谷好像小狗。」大谷幾十秒的俏皮舉止，比想像中還要有趣。

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

11年前交易改變3隊命運　獨行俠、綠衫軍進總決賽該感謝籃網？

11年前交易改變3隊命運　獨行俠、綠衫軍進總決賽該感謝籃網？

兄弟新洋投初登板對樂天　象魔力最快下周首場實戰

兄弟新洋投初登板對樂天　象魔力最快下周首場實戰

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

看出徐若熙有點緊張　葉總納悶岳政華短打認定

看出徐若熙有點緊張　葉總納悶岳政華短打認定

大谷翔平轉隊後首次「敬遠」　道奇4比0力克洛磯2連勝

大谷翔平轉隊後首次「敬遠」　道奇4比0力克洛磯2連勝

2冠控衛朗多有望任湖人助教　可能執教與他「互毆」的保羅？

2冠控衛朗多有望任湖人助教　可能執教與他「互毆」的保羅？

打造新世代「最強中華男籃」　籃協邀游艾喆、陳將双等28人培訓

打造新世代「最強中華男籃」　籃協邀游艾喆、陳將双等28人培訓

難度6.8生涯最高分！　「亞洲貓王」唐嘉鴻世界盃柯柏挑戰賽奪金

難度6.8生涯最高分！　「亞洲貓王」唐嘉鴻世界盃柯柏挑戰賽奪金

「怪力男」李灝宇連兩戰開轟　莊陳仲敖升高A首戰4局飆5K

「怪力男」李灝宇連兩戰開轟　莊陳仲敖升高A首戰4局飆5K

隊史首闖冠軍賽皮仍繃緊　領航猿卡總：提醒球員還沒結束

隊史首闖冠軍賽皮仍繃緊　領航猿卡總：提醒球員還沒結束

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

熱門新聞

11年前交易改變3隊命運　獨行俠、綠衫軍進總決賽該感謝籃網？

兄弟新洋投初登板對樂天　象魔力最快下周首場實戰

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

看出徐若熙有點緊張　葉總納悶岳政華短打認定

大谷翔平轉隊後首次「敬遠」　道奇4比0力克洛磯2連勝

2冠控衛朗多有望任湖人助教　可能執教與他「互毆」的保羅？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獨行俠、綠衫軍進總決賽該感謝籃網？

2兄弟新洋投初登板　象魔力下周戰

3味全龍教練團異動　葉總說明原因

4徐若熙緊張　葉總納悶岳政華短打

5大谷翔平轉隊後首次故意保送

最新新聞

1南投縣隊長曾冠倫再見安打當英雄

2統一獅球衣加持　台南勝桃園

3湖人不組3巨頭了？恐只會升級配角

4WTT曼多薩挑戰賽　黃怡樺女單奪銀

5愛犬沒去狗狗日　大谷咬手套模樣像小狗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

大谷達成生涯百轟百盜　大聯盟日球員紀錄第2人

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

#黃仁勳 初登大巨蛋開球　致詞秀台語：我很緊張

黃仁勳穿味全93號球衣開球　葉君璋總教練親自陪同練習

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366