愛犬沒去道奇狗狗日！大谷咬手套俏皮模樣　球迷形容像小狗

今日Dodger Stadiumでは“Pups at the Park“ Dayでスタンドにワンちゃんがいっぱいいるけどセカンドベースにも大型犬がいる様ですね???? pic.twitter.com/Dv5HKUci7R

記者歐建智/綜合報導

洛杉磯道奇隊今天(台灣時間3日)舉辦「Pups at the Park(狗狗日)」活動,球場充滿了狗的身影,大谷翔平的愛犬並沒有出現,但他在二壘時用嘴巴叼著打擊手套的畫面,被球迷形容好像「小狗」。

▲道奇隊大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

道奇隊「狗狗日」活動允許觀眾帶著愛犬一起觀賞比賽,官方社群平台發布影片,展示了許多狗被主人抱著觀看比賽的情景,從大型犬到小型犬,它們都很乖巧地坐在那裡觀賞比賽。

約有700隻狗走進道奇棒球場,與自豪的主人一起繞著球場外圍走一圈,有些狗試圖進入球員休息室,有些狗在途中停下來方便上廁所。

Who let the dogs out? pic.twitter.com/YEoD8rxZYr