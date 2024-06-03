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名嘴曝詹皇兩心願「盼湖人選兒子、瑞迪克接主帥」　名將有意見

▲湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／CFP）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)預計不執行下季價值5140萬美元的球員選項，將在相隔6年後恢復自由身，外界普遍認為他會續留洛城。《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)近日爆料，詹皇希望湖人以次輪籤選兒子布朗尼(Bronny James)，並聘請好友瑞迪克(JJ Redick)擔任新任主帥。

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史密斯在節目上爆料，「讓我告訴你我還聽說了什麼。詹姆斯正試圖讓湖人用他們的次輪選秀權選進布朗尼，他還希望瑞迪克成為他的下一任主帥。」

湖人擁有今年首輪第17順位、次輪第55順位選秀權，他們已經邀請「詹皇之子」布朗尼試訓，父子有機會在下季聯手。

▲「大皇子」布朗尼、「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》的湖人記者布哈(Jovan Buha)指出，與詹姆斯一起主持播客節目的前帥哥射手瑞迪克，是湖人新帥的「領跑者」，「根據消息來源的說法，湖人對瑞迪克的潛力十分著迷，認為他是像(熱火總裁)萊里(Pat Riley)一樣的教練人選，可以在短期內幫助球隊，並在未來多年繼續帶領團隊。」

不過昔日活塞名將華勒斯(Rasheed Wallace)卻有不同看法，「你需要一位資深的教頭。你正在與詹姆斯這位老將打交道，他現在就必須贏球，然後你還有另一位資深球員(戴維斯)，他也在力拚總冠軍，我認為他們需要一位資深的教練。」

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇瑞迪克布朗尼

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