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「怪力男」李灝宇連兩戰開轟　莊陳仲敖升高A首戰4局飆5K

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎2A「台灣怪力男」李灝宇手感正夯，跨場連兩打席轟出全壘打，本季已經累計8轟；運動家莊陳仲敖升高A首戰投4局飆5K，失3分，無關勝敗。

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李灝宇前一戰在9局上轟出本季第7發全壘打，此戰擔任第3棒鎮守三壘，首局在隊友獲得保送後，轟出兩分彈，第8轟出爐，幫助球隊打出氣勢，此局灌進4分。不過隨後4打席都熄火，此戰5打數1支全壘打，挨1K，打擊率.274。李灝宇本季從2A出發，4月一度陷入低潮，不過5月回穩，單月就轟出5發全壘打，6月前2戰都開轟，幫助球隊取得2連勝。

海盜2A鄭宗哲先發第1棒游擊手，第一打席首局遭到三振，第二打席4局下二壘滾地球出局，第三打席6局下1出局後掃出右外野安打帶動反攻，靠隊友安打推進跑回團隊第2分，8局下則是獲得保送，並利用對方失誤推進，隊友適時發揮火力追回2分，但終場仍以4比10落敗。鄭宗哲3打數1安打，獲得1保送，跑回2分，挨1次三振，打擊率.219。

運動家莊陳仲敖迎來升上高A首戰，對紅雀高A先發，首局遇到亂流，被安打後投出保送，先以滾地球抓1出局，但隊友發生誤掉1分，這時捕手盜壘阻殺形成兩出局，再投1保送，隨後被敲三壘安打，單局掉3分。不過他2局後回穩演出「9上9下」沒有再讓對方上壘，投完4局退場，無關勝敗。他用65球投4局，其中包含47顆好球，被敲2安打，奪5次三振，有2次保送，失3分。

響尾蛇2A陳聖平先發游擊手排第7棒，3打數無安打，挨1次三振，有1次保送，打擊率下滑至.172。

關鍵字： 李灝宇莊陳仲敖鄭宗哲陳聖平台灣球員

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