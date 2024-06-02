2冠控衛朗多有望任湖人助教　可能執教與他「互毆」的保羅？

▲詹姆斯、朗多2020年攜手幫助湖人奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今年4月宣布退休的2冠控衛朗多(Rajon Rondo)，近日被《洛杉磯時報》點名，有望進入前東家湖人的教練團擔任助教，隨隊記者沃德(Ryan Ward)驚呼，「剛意識到朗多下季可能執教保羅(Chris Paul)，真是太瘋狂了，哈哈。」朗多與保羅多年來互看不順眼，還曾在場上出拳互毆。

Chris Paul throws punches at Rondo for allegedly spitting on him ,....brawl breaks out pic.twitter.com/1k1a7jRunY [廣告]請繼續往下閱讀... October 21, 2018

擁有極高籃球智商的朗多，是洛城天王詹姆斯(LeBron James)認證的最強隊友之一。身高僅185公分的「豆總」，除了無與倫比的傳球能力，防守也相當出色，3度贏得助攻王、4度進入年度最佳防守陣容，還是2010年的抄截王，生涯4度入選全明星賽，他在2008年、2020年分別幫助塞爾提克與湖人奪冠。

▲朗多曾幫助湖人奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

在淡出NBA賽場2年後，這位傳奇控衛今年4月宣布退休。根據《洛杉磯時報》記者沃克(Dan Woike)的消息，湖人正考慮找朗多回鍋當助教，他與被點名極有可能成為紫金大軍新任教頭的瑞迪克(JJ Reddick)雖從未當過隊友，但兩人相處融洽，最近在播客節目上相談甚歡。

Rajon Rondo on JJ Redick's podcast: "When I'm playing the game, I'm not necessarily playing against players...my mindset is thinking, 'How can I beat the coach? How can I out-coach the coach.'"



(Via @OldManAndThree) pic.twitter.com/x2W0lDdzjD — Ballislife.com (@Ballislife) May 30, 2024

朗多在瑞迪克的節目上表示，「當我比賽時，我不僅是在對抗球員，我的心態是想著，『我該如何打敗教練？我該如何在戰術上超越教練？』」

▲保羅（左）與好友詹姆斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，多年來與朗多互看不順眼的「控球之神」保羅，近來也進入湖人的補強雷達中，NBA資深記者史坦(Marc Stein)指出，「保羅與詹姆斯的長期友誼，以及他希望盡量離他在洛杉磯的家人近一點，這些因素無疑都增加湖人簽下他的可能性。」

Just realized Rondo could be coaching (as an assistant) CP3 next season… Wild lol pic.twitter.com/zmRJZ3aqto — Ryan Ward (@RyanWardLA) May 30, 2024

洛城記者沃德驚呼，「剛意識到朗多下季可能執教保羅，真是太瘋狂了，哈哈。」朗多2018年披湖人戰袍時，曾與當時效力火箭的保羅在場上爆發嚴重肢體衝突，兩人出拳互毆，最後還是靠著詹皇把CP3拉到場邊安撫，才避免場面失控。

曾執教這2位資深控衛的快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)，2021年受訪時以自己的觀點「解析」兩人的心結，「我想當你自己打自己時，一定會碰到問題。」他覺得兩人都是傳統控衛，「他們都討厭輸球，並以傳球來宰制比賽，他們只是不喜歡輸。」