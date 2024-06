2冠控衛朗多有望任湖人助教　可能執教與他「互毆」的保羅？

▲詹姆斯、朗多2020年攜手幫助湖人奪冠。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

今年4月宣布退休的2冠控衛朗多(Rajon Rondo),近日被《洛杉磯時報》點名,有望進入前東家湖人的教練團擔任助教,隨隊記者沃德(Ryan Ward)驚呼,「剛意識到朗多下季可能執教保羅(Chris Paul),真是太瘋狂了,哈哈。」朗多與保羅多年來互看不順眼,還曾在場上出拳互毆。

Chris Paul throws punches at Rondo for allegedly spitting on him ,....brawl breaks out pic.twitter.com/1k1a7jRunY

擁有極高籃球智商的朗多,是洛城天王詹姆斯(LeBron James)認證的最強隊友之一。身高僅185公分的「豆總」,除了無與倫比的傳球能力,防守也相當出色,3度贏得助攻王、4度進入年度最佳防守陣容,還是2010年的抄截王,生涯4度入選全明星賽,他在2008年、2020年分別幫助塞爾提克與湖人奪冠。

▲朗多曾幫助湖人奪冠。(圖/達志影像/美聯社)

在淡出NBA賽場2年後,這位傳奇控衛今年4月宣布退休。根據《洛杉磯時報》記者沃克(Dan Woike)的消息,湖人正考慮找朗多回鍋當助教,他與被點名極有可能成為紫金大軍新任教頭的瑞迪克(JJ Reddick)雖從未當過隊友,但兩人相處融洽,最近在播客節目上相談甚歡。

Rajon Rondo on JJ Redick's podcast: "When I'm playing the game, I'm not necessarily playing against players...my mindset is thinking, 'How can I beat the coach? How can I out-coach the coach.'"



(Via @OldManAndThree) pic.twitter.com/x2W0lDdzjD