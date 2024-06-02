唐西奇、厄文史上最強進攻後場？　灣區媒體：勿忘浪花兄弟

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠成為自2010年的湖人以來，首支晉級總決賽前擊敗3支50勝以上對手的球隊，今年季後賽場均合砍51.6分的唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)，被前NBA主帥、現任《TNT》球評大范甘迪(Stan Van Gundy)大讚是史上最強進攻後場組合，對此灣區媒體要大家勿忘「浪花兄弟」。

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獨行俠連退本季51勝的快艇、57勝的「少年龍頭」雷霆和56勝的防守強權灰狼，挺進今年的總冠軍賽，前一次達成此壯舉的隊伍是2010年的湖人，該年紫金軍團也是與塞爾提克爭冠，最終完成2連霸，達拉斯能否「複製」湖人的歷史，引起關注。

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

轉任球評的前NBA名帥大范甘迪在西區冠軍賽G1賽後，大讚唐西奇與厄文堪稱史上最佳的進攻後場組合，G3賽後又稱他們是NBA歷史上最有天賦的進攻後場；兩人在西冠有3場同場飆破30分，今年季後賽場均合計能得51.6分。

談到防守獨行俠雙星的考驗時，塞爾提克主帥馬茲拉(Joe Mazzulla)坦言，無法阻止他們，只能以高水準的防守來對付兩人，並打出「完整」的比賽，因為比賽的每個部分都是相互連結的。

《NBC體育》灣區站記者強森(Dalton Johnson)認同唐西奇與厄文是非常特別的後場組合，但他也要大家不要忘記「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)曾寫下的輝煌歷史，連5年殺入總決賽贏得3冠，若不是2016年被騎士大逆轉、2019年陣中兩位主力重傷，原本有機會5次都摘冠。

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

強森回顧「浪花兄弟」的4冠旅程，柯瑞27歲、湯普森25歲時攜手奪下生涯首冠，兩人最近一次捧起歐布萊恩金盃是2年前，當時柯瑞已34歲、湯普森32歲，其中K湯因連續重傷休養了2年。

強森指出，柯瑞不斷證明自己不只是一位射手，他的控球能力媲美史上最優秀的控球者，他也增加自己的力量，使他成為籃下的威脅。湯普森則是史上最狂的射手之一，除了射程無限，他10多年來展示出完美的投籃技巧，他的得分能力甚至比柯瑞、唐西奇和厄文更突出，「還記得他只有11次運球得到60分嗎？」

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

強森說，柯瑞和湯普森一次又一次擊倒「巨人」，爭冠強敵試圖戰勝他們，卻都無功而返，「讓我們欣賞唐西奇和厄文的表現，活在當下。但切記歷史不能被抹滅。」