唐西奇、厄文史上最強進攻後場？　灣區媒體：勿忘浪花兄弟

▲獨行俠唐西奇、厄文。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

獨行俠成為自2010年的湖人以來,首支晉級總決賽前擊敗3支50勝以上對手的球隊,今年季後賽場均合砍51.6分的唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving),被前NBA主帥、現任《TNT》球評大范甘迪(Stan Van Gundy)大讚是史上最強進攻後場組合,對此灣區媒體要大家勿忘「浪花兄弟」。

The Lakers went on to win the title that season pic.twitter.com/K5SjSu35bo