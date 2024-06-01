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「AI教父」黃仁勳加持！　味全龍緊急加開L5區

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者李立祥／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台，所到之處都引起民眾爭睹，而他今天（1日）也受邀赴台北大巨蛋中信兄弟對味全龍之戰，擔任「龍星大樂主題日」開球嘉賓，人氣極高的他，也讓味全龍宣布加開內野L5區域。

味全龍在臉書發文表示，「感謝龍星大樂首戰進場的16156名球迷熱情支持，為服務更多喜愛棒球的朋友們，球團將於6/1(六)現場開賣當日內野L5座位，邀請大家一起進場參與味全龍臺北大巨蛋主場10萬進場人次里程碑。」

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據味全龍表示，內野L5全票票價為每張500元，售票處位於Gate4左側窗口，6/1(六)14:00起開放現場購票，數量有限售完為止。

味全龍在大巨蛋3連戰安排「龍星大樂主題日」，這次也是首次移師台北大巨蛋，昨邀請知名歌手蕭煌奇、蓋兒演唱，今天則邀請戴愛玲、waa魏如萱賽後演唱，明天則有柏霖PoLin、舞思愛蒞臨演出，更有球員、啦啦隊共襄盛舉。

值得一提的是，黃仁勳先前才在美國職棒大聯盟奧克蘭運動家「舊金山台灣日」開球，當時他身穿93號球衣，這次來台開球，選擇的背號也引起關注。

關鍵字： 中職棒球黃仁勳輝達味全龍台北大巨蛋

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