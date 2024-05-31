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點了好久的魔術數字終於亮起　林岳平：歸零才是目標

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供）

記者簡名杉／新北報導

統一獅今(31)日在客場完封富邦悍將，終於點亮上半季的封王魔術數字M15，對於這點了好久的燈終於開始亮，獅隊總教練林岳平不敢大意，他直言，「點燈是點燈，最終還是要堅持先達標歸零才是目標。」

今天掛帥主投的悍將洋投羅戈曾在官辦熱身賽跟獅隊交手過一次，該場比賽他僅投3.1局就被打6支安打、失4分，此役是統一獅在今年例行賽第一次跟他交手，餅總點出，羅戈有一顆曲球，可以擾亂打者節奏，但他在球數達到70球之後，體力下滑，打者會比較好選球。

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林岳平指出，此役進攻端最大的關鍵還是郭阜林抓到羅戈的一顆失投球，擊出本季首轟，而投手部分，此役先發洋投羅昂繳出7局無失分好投，餅總表示，羅昂雖然前兩戰表現不差，但打線完全沒有給他支援，今天打線也沒有給羅昂太多援護，不過羅昂自己投出一場無失分的比賽。

此役讓後援登板的洋投裴瑞茲投完最後兩局，林岳平透露，主要是因為要先搶下今天這一勝，希望用陣中最好的投手來對決對方的中心打線，而明天的賽事則會有比較多投手可以輪番上陣。

歷經重重波折統一獅隊終於點亮魔術數字，餅總先笑說，「加油啦！」但也坦言，「點燈是點燈，最終還是要堅持先達標歸零才目標，點燈只是(封王)機會更高而已，我們還是要秉持著每天努力去搶下每一勝，希望我們可以盡快(把魔術數字)歸零。」

關鍵字： 林岳平統一獅中職

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