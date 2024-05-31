唐西奇締季後賽首見神紀錄！全票獲西冠MVP　花6季前進總冠軍賽

▲獨行俠唐西奇獲頒西區冠軍賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)在西區冠軍賽G5以22投14中猛砍36分、10籃板和5助攻，三分10投6中，單場正負值+22，率隊以124比103在灰狼主場「關門」，他這個系列賽繳出場均32.4分、9.6籃板、8.2助攻，以全票之姿獲選西冠MVP。

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25歲的唐西奇在生涯第6季迎來新的高峰，不僅贏得得分王，第5度進入年度第1隊、第5度入選全明星賽，還率獨行俠在季後賽首輪「下剋上」淘汰快艇，接著擊敗西區頭號種子雷霆，西區冠軍賽又以4勝1敗碾壓全聯盟防守最強大的灰狼。

▲獨行俠唐西奇獲頒西區冠軍賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

這是唐西奇生涯首度前進總冠軍賽，也是獨行俠繼2011年奪冠後，再次重返總決賽。唐西奇這個系列賽場均能砍32.4分、9.6籃板和8.2助攻，投籃命中率47.3%、三分命中率43.4%、罰球命中率84.6%，獲得全部9張媒體選票，以全票之姿獲頒西冠MVP。

根據統計，唐西奇是史上第6位以得分、籃板和助攻都高居全隊第1之姿，挺進總冠軍賽的球員；他還是史上首位在單一季後賽至少拿下150籃板、150助攻，並命中50個三分球的球員。