湖人新帥浮出檯面　名記爆：瑞迪克已經在籌組教練團

▲湖人新任主帥熱門人選瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）
記者簡名杉／綜合報導
洛杉磯湖人今年賽季在季後賽首輪不敵丹佛金塊之後，帶領球隊兩個賽季的主帥漢姆(Darvin Ham)也跟著下課，紫金大軍因此正積極尋找新任總教練，雖然日前傳出共有五位可能接任的人選，但名記者海恩斯(Chris Haynes)在節目上爆料，「若湖人的新任教練不是瑞迪克(JJ Redick)，那我會非常驚訝！」
日前有媒體爆料，湖人新任教頭的候選人包括前密爾瓦基公鹿冠軍教頭巴登霍澤(Mike Budenholzer)、前布魯克林籃網總教練亞特金森(Kenny Atkinson)、洛杉磯快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)與波士頓塞爾提克助教李伊(Charles Lee)和瑞迪克，而隨著快艇近日宣布以高薪留住魯伊之後，將形成「4搶1」的局面。
"I will be very surprised if their next Head Coach is anybody but JJ Redick. Everything that I'm hearing is JJ Redick. From what I know he's doing some background, calling some assistant coaching candidates who might be able to join his staff."— Dan Patrick Show (@dpshow) May 29, 2024
-@ChrisBHaynes on #Lakers next HC pic.twitter.com/XipwSlN6wo
而其中又以湖人天王「詹皇」詹姆斯(LeBron James)好友、前NBA帥哥射手瑞迪克為最大熱門，《Bleacher Report》資深記者海恩斯近期登上節目受訪大爆料，「我聽到的一切消息都會是瑞迪克接任湖人新任總教練，若不是他，那我會非常驚訝，據我所知，他已經在做一些準備工作了，包含招募自己的助理教練以及籌組教練團。」
將滿40歲的瑞迪克，雖然NBA生涯沒有獲得太多個人榮譽，不過他仍憑藉一手精準三分球，在聯盟打滾15個賽季，生涯940場比賽，平均能以41.5%的命中率飆進2.1記三分彈、累積1950顆三分球是史上第20名，每場比賽能貢獻12.8分，而他在2021賽季結束後高掛球鞋轉戰Podcast，大獲好評，近期更與好友「詹皇」合體開新節目，引發大量討論。
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