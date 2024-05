湖人新帥浮出檯面　名記爆：瑞迪克已經在籌組教練團

▲湖人新任主帥熱門人選瑞迪克。(圖/達志影像/美聯社)

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯湖人今年賽季在季後賽首輪不敵丹佛金塊之後,帶領球隊兩個賽季的主帥漢姆(Darvin Ham)也跟著下課,紫金大軍因此正積極尋找新任總教練,雖然日前傳出共有五位可能接任的人選,但名記者海恩斯(Chris Haynes)在節目上爆料,「若湖人的新任教練不是瑞迪克(JJ Redick),那我會非常驚訝!」

日前有媒體爆料,湖人新任教頭的候選人包括前密爾瓦基公鹿冠軍教頭巴登霍澤(Mike Budenholzer)、前布魯克林籃網總教練亞特金森(Kenny Atkinson)、洛杉磯快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)與波士頓塞爾提克助教李伊(Charles Lee)和瑞迪克,而隨著快艇近日宣布以高薪留住魯伊之後,將形成「4搶1」的局面。

"I will be very surprised if their next Head Coach is anybody but JJ Redick. Everything that I'm hearing is JJ Redick. From what I know he's doing some background, calling some assistant coaching candidates who might be able to join his staff."



-@ChrisBHaynes on #Lakers next HC pic.twitter.com/XipwSlN6wo