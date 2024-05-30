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湖人新帥浮出檯面　名記爆：瑞迪克已經在籌組教練團

▲湖人新任主帥熱門人選瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人新任主帥熱門人選瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人今年賽季在季後賽首輪不敵丹佛金塊之後，帶領球隊兩個賽季的主帥漢姆(Darvin Ham)也跟著下課，紫金大軍因此正積極尋找新任總教練，雖然日前傳出共有五位可能接任的人選，但名記者海恩斯(Chris Haynes)在節目上爆料，「若湖人的新任教練不是瑞迪克(JJ Redick)，那我會非常驚訝！」

日前有媒體爆料，湖人新任教頭的候選人包括前密爾瓦基公鹿冠軍教頭巴登霍澤(Mike Budenholzer)、前布魯克林籃網總教練亞特金森(Kenny Atkinson)、洛杉磯快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)與波士頓塞爾提克助教李伊(Charles Lee)和瑞迪克，而隨著快艇近日宣布以高薪留住魯伊之後，將形成「4搶1」的局面。

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而其中又以湖人天王「詹皇」詹姆斯(LeBron James)好友、前NBA帥哥射手瑞迪克為最大熱門，《Bleacher Report》資深記者海恩斯近期登上節目受訪大爆料，「我聽到的一切消息都會是瑞迪克接任湖人新任總教練，若不是他，那我會非常驚訝，據我所知，他已經在做一些準備工作了，包含招募自己的助理教練以及籌組教練團。」

將滿40歲的瑞迪克，雖然NBA生涯沒有獲得太多個人榮譽，不過他仍憑藉一手精準三分球，在聯盟打滾15個賽季，生涯940場比賽，平均能以41.5%的命中率飆進2.1記三分彈、累積1950顆三分球是史上第20名，每場比賽能貢獻12.8分，而他在2021賽季結束後高掛球鞋轉戰Podcast，大獲好評，近期更與好友「詹皇」合體開新節目，引發大量討論。

關鍵字： 湖人瑞迪克詹皇詹姆斯

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