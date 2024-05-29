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被唐斯6犯惹惱？蟻人：我要揍他　與達拉斯NFL球星相約G6見

記者游郁香／綜合報導

灰狼在西區冠軍賽扳回1勝，兩大得分手賽後為了「犯規次數」鬥嘴，逗樂了台下的記者。「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)質問唐斯(Karl-Anthony Towns)，「關於犯規，我跟你說了什麼？」並打趣說要在巴士上揍唐斯一頓，「蟻人」還和NFL達拉斯牛仔隊後衛帕森斯(Micah Parsons)相約G6見。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼蟻人艾德華茲、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

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艾德華茲與唐斯G4生死戰都陷入犯規麻煩，兩人上半場各領到3犯，唐斯末節砍進3顆關鍵三分，卻在比賽還剩1分38秒就6犯畢業，送給獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)3罰，艾德華茲終場前13秒也在唐西奇身上賠上個人第5犯，不幸中的大幸是，唐西奇未能命中加罰，灰狼驚險守住勝果。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

賽後艾德華茲在記者會上扳起臉孔質問唐斯，「關於犯規，我跟你說了什麼？」唐斯秒回，「你5次犯規！」「蟻人」回嗆，「但我沒犯滿離場啊！」接著對著媒體說，「我可能會在巴士上揍他(唐斯)一頓。」唐斯則笑著要大家別信以為真。就算球隊處境「命懸一線」，灰狼團隊的氣氛依舊很歡樂。

艾德華茲透露，自己過去在喬治亞州的教練克里恩(Tom Crean)賽前和中場休息時傳訊息替他打氣，內容是希望他「快樂打球」。從充滿自信且極度樂觀的「蟻人」身上，看不到他承受任何壓力，他無畏逆境與挑戰的態度，感染了其他隊友。

曾在次輪對金塊G5賽後，與丹佛休息室工作人員相約「G7再見」的艾德華茲，今(29)日換與到場觀看G4的NFL達拉斯牛仔隊後衛帕森斯相約G6見。被問到是哪來的自信時說，他表示，「帕森斯穿著A.E.1球鞋(艾德華茲的簽名鞋)，我告訴他如果他穿14號，我會在G6時帶幾雙新的給他。」

獨行俠雙星之一厄文(Kyrie Irving)也向G4攻下29分、10籃板、9助攻的艾德華茲致意，「他一直很穩定，像我之前提到的那種無懼的心態，他對自己非常有信心。」

▲▼獨行俠唐西奇、厄文；灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼蟻人艾德華茲唐斯獨行俠

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