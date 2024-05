被唐斯6犯惹惱？蟻人：我要揍他　與達拉斯NFL球星相約G6見

Anthony Edwards: “You fouled out?" Karl-Anthony Towns: “You had 5 fouls!" Anthony Edwards: “But I didn't foul out...” This exchange between KAT & Ant-Man (via @NBA ) pic.twitter.com/oI57oR3DjM

記者游郁香/綜合報導

灰狼在西區冠軍賽扳回1勝,兩大得分手賽後為了「犯規次數」鬥嘴,逗樂了台下的記者。「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)質問唐斯(Karl-Anthony Towns),「關於犯規,我跟你說了什麼?」並打趣說要在巴士上揍唐斯一頓,「蟻人」還和NFL達拉斯牛仔隊後衛帕森斯(Micah Parsons)相約G6見。

▲灰狼蟻人艾德華茲、唐斯。(圖/達志影像/美聯社)

艾德華茲與唐斯G4生死戰都陷入犯規麻煩,兩人上半場各領到3犯,唐斯末節砍進3顆關鍵三分,卻在比賽還剩1分38秒就6犯畢業,送給獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)3罰,艾德華茲終場前13秒也在唐西奇身上賠上個人第5犯,不幸中的大幸是,唐西奇未能命中加罰,灰狼驚險守住勝果。

▲灰狼蟻人艾德華茲。(圖/達志影像/美聯社)

賽後艾德華茲在記者會上扳起臉孔質問唐斯,「關於犯規,我跟你說了什麼?」唐斯秒回,「你5次犯規!」「蟻人」回嗆,「但我沒犯滿離場啊!」接著對著媒體說,「我可能會在巴士上揍他(唐斯)一頓。」唐斯則笑著要大家別信以為真。就算球隊處境「命懸一線」,灰狼團隊的氣氛依舊很歡樂。

艾德華茲透露,自己過去在喬治亞州的教練克里恩(Tom Crean)賽前和中場休息時傳訊息替他打氣,內容是希望他「快樂打球」。從充滿自信且極度樂觀的「蟻人」身上,看不到他承受任何壓力,他無畏逆境與挑戰的態度,感染了其他隊友。

Timberwolves’ Anthony Edwards told Cowboys’ Micah Parsons he’d see him back in Dallas for Game 6: “He was rocking the AE1s. Size 14. I told him I’d bring him back some nice shoes for Game 6.” pic.twitter.com/J6HjFPsHnS