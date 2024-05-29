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讚唐斯是灰狼G4贏球原因　蟻人被獨行俠迷激到：我從未被橫掃

記者游郁香／綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在西區冠軍賽前3戰場均命中率暴跌到38.6%，搭檔唐斯(Karl-Anthony Towns)更只有27%，兩人在G4背水一戰總算同場發威。唐斯決勝節獨攬10分，「蟻人」大讚他是明尼蘇達能贏的原因，艾德華茲也霸氣表示，「我從未被橫掃過，我把這當成針對我個人的事。」

儘管灰狼陷入0勝3敗的絕境，「蟻人」艾德華茲依舊相信獨行俠無法打敗他們，明尼蘇達只是還未全員發揮出最佳狀態。過去從未有球隊從0勝3敗中逆轉晉級，「蟻人」喊話要創造歷史，他G4開賽就火力全開，首節包辦14分，當兩隊決勝節激烈拉鋸時，他也命中了好幾顆關鍵球。

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「蟻人」在這場非贏不可的生死戰中激勵隊友，「如果他們贏了，就是4勝0敗，他們不會為我們感到遺憾，我們必須竭盡所能。」

▲▼灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

連續3場迷航的灰狼當家長人唐斯今(29)日終於回神，他前3戰決勝節合計12投2中、三分8投1中，僅拿5分，G4末節則是6投3中，這3球都是三分彈，一人獨攬了10分，總算沒有白費每天練投1500顆。

艾德華茲大讚唐斯的表現，「他打得非常出色，在關鍵時刻站了出來，他是我們今晚能贏的原因。」

▲▼灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

「蟻人」也霸氣說道，「我從來沒被橫掃過，所以我把這當成針對我個人的事。絕對不能在他們的主場被橫掃，聽他們的球迷說了一整天的垃圾話。」

值得一提的是，灰狼這4戰第4節最後幾分鐘都曾取得領先（如下圖所示），卻只有G4成功終結比賽，決勝時刻的表現明顯不及獨行俠，若他們想創造歷史，勢必得改善這個問題。

▲灰狼西區冠軍賽4戰第4節最後幾分鐘都領先，卻只取得1勝3敗。（圖／記者游郁香製）

▲灰狼西區冠軍賽4戰第4節最後幾分鐘都領先，卻只取得1勝3敗。（圖／記者游郁香製）

《ESPN》記者邦坦普斯(Tim Bontemps)指出，唐斯下半場神勇的表現，替灰狼保住生機，得以延續這個賽季，「現在，就像去年的波士頓，灰狼只需要一場主場勝利(指G5)，就能讓這個系列賽變得非常有趣。」

▲▼NBA季後賽5月29日戰況。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： NBA灰狼蟻人艾德華茲唐斯

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