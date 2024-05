讚唐斯是灰狼G4贏球原因　蟻人被獨行俠迷激到：我從未被橫掃

記者游郁香/綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在西區冠軍賽前3戰場均命中率暴跌到38.6%,搭檔唐斯(Karl-Anthony Towns)更只有27%,兩人在G4背水一戰總算同場發威。唐斯決勝節獨攬10分,「蟻人」大讚他是明尼蘇達能贏的原因,艾德華茲也霸氣表示,「我從未被橫掃過,我把這當成針對我個人的事。」

ANTHONY “JORDAN” EDWARDS GETS IT DONE 29 pts | 9 reb | 9 ast | 11/25 fg | 2/5 3pt | 5/8 ft | +7 Wolves avoid getting swept as they head back home to Minnesota down 3 - 1 pic.twitter.com/9zIzhl6OMU

儘管灰狼陷入0勝3敗的絕境,「蟻人」艾德華茲依舊相信獨行俠無法打敗他們,明尼蘇達只是還未全員發揮出最佳狀態。過去從未有球隊從0勝3敗中逆轉晉級,「蟻人」喊話要創造歷史,他G4開賽就火力全開,首節包辦14分,當兩隊決勝節激烈拉鋸時,他也命中了好幾顆關鍵球。

"If they win this game it's 4-0, they not gonna feel sorry for us bruh. We gotta put everything on the line."



Anthony Edwards keeping it real with his teammates in a must win game for the Timberwolves pic.twitter.com/TmZHim03zP