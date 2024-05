唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

Karl-Anthony Towns' reaction to Luka Doncic's 4-point play was EPIC pic.twitter.com/ryt0POyMY0 https://t.co/Np6M8gQO4E

記者游郁香/綜合報導

獨行俠沒能在西區冠軍賽G4就「關門」,屢次化身「關鍵先生」的厄文(Kyrie Irving)熄火,單場18投僅6中,個人首度在「關門戰」吞敗,戰績變成14勝1敗。不過「金童」唐西奇(Luka Doncic)終場前13秒的Logo shot還要到加罰,把灰狼嚇出一身冷汗,6犯畢業的唐斯(Karl-Anthony Towns)在場邊露出崩潰臉。

RIDICULOUS.



28/14/10 for Doncic as they trail by 3 on TNT https://t.co/IXvJf09qrB pic.twitter.com/Hy6Ku83n1h