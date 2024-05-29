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唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

記者游郁香／綜合報導

獨行俠沒能在西區冠軍賽G4就「關門」，屢次化身「關鍵先生」的厄文(Kyrie Irving)熄火，單場18投僅6中，個人首度在「關門戰」吞敗，戰績變成14勝1敗。不過「金童」唐西奇(Luka Doncic)終場前13秒的Logo shot還要到加罰，把灰狼嚇出一身冷汗，6犯畢業的唐斯(Karl-Anthony Towns)在場邊露出崩潰臉。

距離總冠軍賽僅差1勝的獨行俠，今(29)日繼續在主場應戰，禁區重要戰力、菜鳥中鋒里夫利二世(Dereck Lively II)因頸部扭傷缺陣，達拉斯開賽手感低迷，上半場最多曾落後12分，不過他們下半場追上了比數，還不斷與灰狼互換領先，雙方廝殺到最後一刻才分出勝負。

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▲▼獨行俠唐斯、厄文；灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼兩大得分手「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)與唐斯G4得分都飆破20大關，合砍了54分，力壓獨行俠雙星的44分。不過明尼蘇達這一勝拿得驚險，唐斯在最後1分38秒就6犯畢業，還送給唐西奇3罰，對方全數命中，將分差縮小到5分。

終場前13秒，唐西奇更踩著Logo飆進「神仙球」，艾德華茲在他身上賠上犯規，送給他加罰機會，鏡頭拍到在板凳席的唐斯露出不可置信的崩潰表情，不過唐西奇最終沒能完成四分打，兩隊仍維持3分差距，明尼蘇達終場以105比100險勝，避免遭橫掃的命運。

▲▼獨行俠唐西奇、厄文；灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇這一戰攻下28分、15籃板和10助攻，這是他季後賽生涯第9度締造大三元，與張伯倫(Wilt Chamberlain)並列史上第9；美中不足的是，他整場21投僅7中，命中率暴跌到3成33，他賽後一肩扛起敗戰責任，直言自己沒有展現出應有的能量。

▲▼獨行俠唐西奇、厄文；灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼NBA季後賽5月29日戰況。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文灰狼唐斯艾德華茲蟻人

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