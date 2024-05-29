灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

▲灰狼一哥唐斯總算回神卻6犯畢業。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在西區冠軍賽陷入0勝3敗的灰狼，今(29)日在達拉斯面臨背水一戰，上半場最多領先12分，無奈失誤過多，加上多名主將陷入犯規麻煩，下半場遭到反超，兩隊決勝節激烈拉鋸，明尼蘇達在當家長人唐斯回神猛砍25分，「蟻人」艾德華茲也包辦29分、10籃板、9助攻，並在關鍵時刻穩住軍心之下，終場以105比100驚險續命，避免被橫掃。

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▲灰狼艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

史上從沒有球隊能從0勝3敗中逆轉晉級，但「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)誓言要創造歷史，他G4首節以逼近6成的命中率砍下14分、4籃板；美中不足的是，他單節錯失3記罰球，此節終了前又發生失誤。

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灰狼第1節命中率飆高到62.5%，獨行俠則不到3成，先發5人合計僅12分進帳，其中10分由「金童」唐西奇(Luka Doncic)包辦。唐西奇此節最後2分50秒與安德森(Kyle Anderson)爆發衝突，他持球進攻遭對方阻擋犯規，安德森用肩膀撞開他，他火冒三丈與安德森「臉貼臉」互噴，過程中反彈的球還打到唐西奇的頭。

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灰狼帶著27比20、7分領先進入次節，獨行俠第2節火力復甦，厄文(Kyrie Irving)迎著戈貝爾(Rudy Gobert)勾射得分，達拉斯迅速將比數逼近到29比30。灰狼資深主控康利(Mike Conley)跳出來穩定軍心，艾德華茲也補上一記三分，再拉開7分差。

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獨行俠在上半場最後5分17秒拉出一波11比0攻勢，從34比42、8分落後，變成45比42、3分領先，前2節最多領先12分的灰狼，卻出現9次失誤送對手20分，在半場終了時與達拉斯戰成49平，3大主將唐斯(Karl-Anthony Towns)、艾德華茲和戈貝爾還都吞下3犯。

Luka Doncic gets the easy layup while Derrick Jones Jr and Rudy Gobert exchange some words



Both were assessed double technical fouls.pic.twitter.com/TMqia3WMfQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 29, 2024

來到下半場，獨行俠主戰中鋒加福德(Daniel Gafford)連續在籃下取分，率隊以57比54反超3分，隨後戈貝爾與小瓊斯(Derrick Jones Jr.)在籃下拉扯槓上，各被給了一次技術犯規。唐斯緊急跳出來替灰狼止血，來了一記三分打又砍進三分，明尼蘇達要回4分領先。

Karl-Anthony Towns picks up his 5th foul midway through the 3rd quarter pic.twitter.com/37MmgVnP1K — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 29, 2024

未料唐斯在第3節最後4分59秒後撤出手時，手肘打到了華盛頓(P.J. Washington)的臉，領到個人第5犯，只能先回到板凳席。所幸麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)與亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)紛紛挺身砍外線，加上「蟻人」在此節終了前1.1秒急停跳投命中，灰狼帶著78比73、5分領先進入決勝節。

▲獨行俠唐西奇 （左）。（圖／達志影像／美聯社）

此戰手感火燙的達拉斯替補後衛哈迪(Jaden Hardy)決勝節開局又飆進23呎三分，灰狼則有戈貝爾連續取分，但他在比賽還剩8分42秒時吞下第5犯。最後6分13秒，唐斯助攻戈貝爾暴扣，並連砍了2記外線，明尼蘇達要回5分領先。

▼NBA季後賽5月29日戰況。（圖／記者游郁香製）

灰狼在最後1分47秒靠著兩大得分手唐斯與艾德華茲連續得分，將比分拉開到100比92，隨後唐斯卻6犯畢業，還送給唐西奇3罰。獨行俠在厄文切入拋投得手後，追到了3分差，艾德華茲關鍵時刻穩穩跳投命中，灰狼要回5分領先。

RIDICULOUS.



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不過唐西奇終場前13秒在Logo附近砍進遠距三分還要到加罰，比賽仍有懸念，可惜他加罰不進，灰狼在驚濤駭浪中以105比100驚險續命，避免被橫掃。

▲灰狼一哥唐斯。（圖／達志影像／美聯社）