灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

記者游郁香/綜合報導

在西區冠軍賽陷入0勝3敗的灰狼,今(29)日在達拉斯面臨背水一戰,上半場最多領先12分,無奈失誤過多,加上多名主將陷入犯規麻煩,下半場遭到反超,兩隊決勝節激烈拉鋸,明尼蘇達在當家長人唐斯回神猛砍25分,「蟻人」艾德華茲也包辦29分、10籃板、9助攻,並在關鍵時刻穩住軍心之下,終場以105比100驚險續命,避免被橫掃。

▲灰狼艾德華茲 。(圖/達志影像/美聯社)

史上從沒有球隊能從0勝3敗中逆轉晉級,但「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)誓言要創造歷史,他G4首節以逼近6成的命中率砍下14分、4籃板;美中不足的是,他單節錯失3記罰球,此節終了前又發生失誤。

Ant hits from range as the Wolves open up a double-digit lead in Game 4!



DAL Leads 3-0 | Watch on TNT pic.twitter.com/pWPSMNQhJO — NBA (@NBA) May 29, 2024

灰狼第1節命中率飆高到62.5%,獨行俠則不到3成,先發5人合計僅12分進帳,其中10分由「金童」唐西奇(Luka Doncic)包辦。唐西奇此節最後2分50秒與安德森(Kyle Anderson)爆發衝突,他持球進攻遭對方阻擋犯規,安德森用肩膀撞開他,他火冒三丈與安德森「臉貼臉」互噴,過程中反彈的球還打到唐西奇的頭。

Luka Doncic and Kyle Anderson exchanging words after some contact pic.twitter.com/4LsjrCozqF — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 29, 2024

灰狼帶著27比20、7分領先進入次節,獨行俠第2節火力復甦,厄文(Kyrie Irving)迎著戈貝爾(Rudy Gobert)勾射得分,達拉斯迅速將比數逼近到29比30。灰狼資深主控康利(Mike Conley)跳出來穩定軍心,艾德華茲也補上一記三分,再拉開7分差。

Kyrie Irving left-hand hook shot over Rudy Gobert… pic.twitter.com/iFSbA3vHFh — Landon Thomas (@sixfivelando) May 29, 2024

獨行俠在上半場最後5分17秒拉出一波11比0攻勢,從34比42、8分落後,變成45比42、3分領先,前2節最多領先12分的灰狼,卻出現9次失誤送對手20分,在半場終了時與達拉斯戰成49平,3大主將唐斯(Karl-Anthony Towns)、艾德華茲和戈貝爾還都吞下3犯。

Luka Doncic gets the easy layup while Derrick Jones Jr and Rudy Gobert exchange some words



Both were assessed double technical fouls.pic.twitter.com/TMqia3WMfQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 29, 2024

來到下半場,獨行俠主戰中鋒加福德(Daniel Gafford)連續在籃下取分,率隊以57比54反超3分,隨後戈貝爾與小瓊斯(Derrick Jones Jr.)在籃下拉扯槓上,各被給了一次技術犯規。唐斯緊急跳出來替灰狼止血,來了一記三分打又砍進三分,明尼蘇達要回4分領先。

Karl-Anthony Towns picks up his 5th foul midway through the 3rd quarter pic.twitter.com/37MmgVnP1K — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 29, 2024

未料唐斯在第3節最後4分59秒後撤出手時,手肘打到了華盛頓(P.J. Washington)的臉,領到個人第5犯,只能先回到板凳席。所幸麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)與亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)紛紛挺身砍外線,加上「蟻人」在此節終了前1.1秒急停跳投命中,灰狼帶著78比73、5分領先進入決勝節。

▲獨行俠唐西奇 (左)。(圖/達志影像/美聯社)

此戰手感火燙的達拉斯替補後衛哈迪(Jaden Hardy)決勝節開局又飆進23呎三分,灰狼則有戈貝爾連續取分,但他在比賽還剩8分42秒時吞下第5犯。最後6分13秒,唐斯助攻戈貝爾暴扣,並連砍了2記外線,明尼蘇達要回5分領先。

▼NBA季後賽5月29日戰況。(圖/記者游郁香製)

灰狼在最後1分47秒靠著兩大得分手唐斯與艾德華茲連續得分,將比分拉開到100比92,隨後唐斯卻6犯畢業,還送給唐西奇3罰。獨行俠在厄文切入拋投得手後,追到了3分差,艾德華茲關鍵時刻穩穩跳投命中,灰狼要回5分領先。

RIDICULOUS.



28/14/10 for Doncic as they trail by 3 on TNT https://t.co/IXvJf09qrB pic.twitter.com/Hy6Ku83n1h — NBA (@NBA) May 29, 2024

不過唐西奇終場前13秒在Logo附近砍進遠距三分還要到加罰,比賽仍有懸念,可惜他加罰不進,灰狼在驚濤駭浪中以105比100驚險續命,避免被橫掃。

