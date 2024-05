大谷雙重賽次戰休息！道奇單日摘2勝　小將史東投出代表作

▲大谷翔平雙重賽次戰休兵。(圖/達志影像/美聯社)

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯道奇與紐約大都會今(29)日展開雙重賽,首戰5打數繳白卷的大谷翔平,次戰放「榮譽假」並沒有出賽,而此役道奇靠著小將史東(Gavin Stone)投出7局7K無失分的生涯代表作,加上打線從首局就相挺,以3比0完封大都會,一日摘下兩勝,5連敗後迎2連勝。

