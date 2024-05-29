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大谷雙重賽次戰休息！道奇單日摘2勝　小將史東投出代表作

▲道奇小將史東、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平雙重賽次戰休兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯道奇與紐約大都會今(29)日展開雙重賽，首戰5打數繳白卷的大谷翔平，次戰放「榮譽假」並沒有出賽，而此役道奇靠著小將史東(Gavin Stone)投出7局7K無失分的生涯代表作，加上打線從首局就相挺，以3比0完封大都會，一日摘下兩勝，5連敗後迎2連勝。

雙重賽首戰，兩隊鏖戰到延長賽10局，道奇藉由貝茲(Mookie Betts)的超前安打，加上弗里曼(Freddie Freeman)的2分砲，以5比2帶走勝利，次戰道奇打線延續滾燙手感，捕手史密斯(Will Smith)首局就掃出陽春彈，為道奇先馳得點。

道奇2局上再靠著帕黑斯(Andy Pages)、羅哈斯(Miguel Rojas)連續安打攻勢，打回球隊第2分，6局上道奇錦上添花，維加斯(Miguel Vargas)擊出左外野方向陽春砲，本季首轟出爐，也為道奇將領先優勢拉開到3分。

此役道奇除了打線發揮之外，投手表現更為關鍵，小將史東今年賽季的第10場先發出賽投出生涯代表作，主投7局僅被大都會打線敲出3支零星安打，沒有投出任何保送，讓大都會打者連得點圈都站不上去，還飆出7次三振，投出生涯首場先發無失分的代表作，成功收下賽季第5勝。

▲道奇小將史東、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇小將史東投出生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇大谷翔平史東MLB

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