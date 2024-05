蟻人被唐西奇嗆！　唐斯三分嚴重失準笑了：我每天練投1500球

Draymond Green: "Karl-Anthony Towns is capping. Nobody is shooting 1,500 shots a day right now.” Charles Barkley: “First of all, he’s lying." (via @NBAonTNT ) pic.twitter.com/wVYaB7ThI9 https://t.co/RbYlcyKMAB

記者游郁香/綜合報導

「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在西區冠軍賽G3賽前誓言要多出手、打出侵略性,他第3節上演驚天隔扣,單節獨攬10分,曾率隊超前比數,但決勝節僅拿4分,最終只能看著灰狼以9分差敗北被聽牌,還被獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)嗆;明尼蘇達一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)持續低迷的手感也引來一陣批評。

▲獨行俠唐西奇、灰狼艾德華茲。(圖/達志影像/美聯社)

身為高順位種子的灰狼G3無論投籃命中率、籃板、助攻、禁區得分、二波進攻得分都勝過獨行俠,失誤也比對手少,還是以9分差陷入0勝3敗的絕境,這與陣中兩大得分手艾德華茲與唐斯遲遲無法重拾最佳狀態有關,兩人這個系列賽合計只拿下111分,110投37中(命中率33.6%)、三分43投10中(命中率23.3%)。

反觀獨行俠雙星唐西奇、厄文(Kyrie Irving)總共轟下181分,合計128投63中(命中率49.2%)、三分48投20中(命中率41.6%)。

灰狼一哥唐斯近5戰場均僅15.6分,其中禁區得分7.2分,整體命中率暴跌到35%,三分32投僅4中,外線命中率只有12.5%,創下個人生涯任5場(至少出手20次)最糟糕的表現。

▲灰狼一哥唐斯。(圖/達志影像/美聯社)

唐斯在西區冠軍賽前3戰三分球更是22投僅3中,外線命中率慘跌到13.6%,二分球命中率也僅37.5%;這3場關鍵的第4節合計12投2中,三分8投1中,正負值-16,完全失去宰制力。

唐斯賽後無奈表示,「我不得不笑,我每天練投1500球。我在季後賽投籃感覺非常棒,充滿信心,但球就是不進,這真的很難。」不過球評巴克利(Charles Barkley)和勇士悍將格林(Draymond Green)紛紛吐槽,現在已經沒有球員會一天練投1500球,質疑他在說謊。

▲灰狼艾德華茲。(圖/達志影像/美聯社)

「蟻人」艾德華茲G3第3節切入隔扣獨行俠中鋒中鋒加福德(Daniel Gafford),並連續命中好幾記投籃,單節獨攬10分,曾率隊超前比數,無奈他決勝節再次熄火僅拿4分,只能看著達拉斯雙星「表演」,還被唐西奇嗆聲。

唐西奇賽後被問到,比賽結束時對「蟻人」說了些什麼,他不願透露,「我不能說。」

“At the end of the game, what were you saying to Anthony Edwards?”



Luka: “I can’t say.”



pic.twitter.com/NVQaeSiHoC