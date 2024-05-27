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蟻人被唐西奇嗆！　唐斯三分嚴重失準笑了：我每天練投1500球

記者游郁香／綜合報導

「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在西區冠軍賽G3賽前誓言要多出手、打出侵略性，他第3節上演驚天隔扣，單節獨攬10分，曾率隊超前比數，但決勝節僅拿4分，最終只能看著灰狼以9分差敗北被聽牌，還被獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)嗆；明尼蘇達一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)持續低迷的手感也引來一陣批評。

▲▼灰狼艾德華茲、獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

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身為高順位種子的灰狼G3無論投籃命中率、籃板、助攻、禁區得分、二波進攻得分都勝過獨行俠，失誤也比對手少，還是以9分差陷入0勝3敗的絕境，這與陣中兩大得分手艾德華茲與唐斯遲遲無法重拾最佳狀態有關，兩人這個系列賽合計只拿下111分，110投37中(命中率33.6%)、三分43投10中(命中率23.3%)。

反觀獨行俠雙星唐西奇、厄文(Kyrie Irving)總共轟下181分，合計128投63中(命中率49.2%)、三分48投20中(命中率41.6%)。

灰狼一哥唐斯近5戰場均僅15.6分，其中禁區得分7.2分，整體命中率暴跌到35%，三分32投僅4中，外線命中率只有12.5%，創下個人生涯任5場(至少出手20次)最糟糕的表現。

▲▼灰狼一哥唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼一哥唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

唐斯在西區冠軍賽前3戰三分球更是22投僅3中，外線命中率慘跌到13.6%，二分球命中率也僅37.5%；這3場關鍵的第4節合計12投2中，三分8投1中，正負值-16，完全失去宰制力。

唐斯賽後無奈表示，「我不得不笑，我每天練投1500球。我在季後賽投籃感覺非常棒，充滿信心，但球就是不進，這真的很難。」不過球評巴克利(Charles Barkley)和勇士悍將格林(Draymond Green)紛紛吐槽，現在已經沒有球員會一天練投1500球，質疑他在說謊。

▲▼灰狼艾德華茲、獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

「蟻人」艾德華茲G3第3節切入隔扣獨行俠中鋒中鋒加福德(Daniel Gafford)，並連續命中好幾記投籃，單節獨攬10分，曾率隊超前比數，無奈他決勝節再次熄火僅拿4分，只能看著達拉斯雙星「表演」，還被唐西奇嗆聲。

唐西奇賽後被問到，比賽結束時對「蟻人」說了些什麼，他不願透露，「我不能說。」

關鍵字： NBA灰狼蟻人艾德華茲唐斯獨行俠唐西奇

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