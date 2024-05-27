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獨行俠西冠3連勝聽牌！雙星轟66分　「蟻人」驚天隔扣難救灰狼

▲▼灰狼艾德華茲、獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

西區冠軍賽G3今(27)日移師獨行俠主場舉行，達拉斯上半場命中率飆破5成，但折損了前場重要戰力里夫利二世，他倒地時頭撞上灰狼一哥唐斯的膝蓋，僅打了9分鐘就退場。亟欲扳回1勝的明尼蘇達，下半場在「蟻人」上演單臂隔扣，跳出來搶分之下，幾度超前了比數，但達拉斯雙星唐西奇、厄文決勝時刻聯手終結比賽，獨行俠以116比107取得3勝0敗聽牌優勢。

▲▼灰狼艾德華茲、獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼灰狼艾德華茲、獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠上半場團隊命中率飆高到53.8%，三分命中率也達到47.6%，雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)合計攻下29分，拉開60比52、8分領先。賽前誓言要找回侵略性的灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)出手11次，拿下12分、6助攻和6籃板；一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)狀態持續掙扎，前7次出手都落空，前2節10投2中僅5分進帳。

獨行俠上半場折損了「存在感」強大的菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)，他次節爭搶籃板意外摔倒在地，過程中頭部撞到灰狼一哥唐斯的膝蓋，一度抱頭不起，被隊友攙扶離場，有腦震盪的疑慮，球團公布的傷勢為頸部扭傷；達拉斯主戰中鋒加福德(Daniel Gafford)也陷入犯規麻煩，他前2節就領到3次犯規。

達拉斯第3節開局將領先擴大到74比64、10分差，這個系列賽顯得很沉寂的「蟻人」終於跳出來，他連續切入搶分，包括此節還剩6分15秒，上演了單臂「隔扣」加福德的美技，驚人的爆發力再次引來一陣驚呼，他隨後又後仰跳投命中，幫助灰狼追成77平，並助攻里德(Naz Reid)上籃得分，明尼蘇達將比數反超為79比77。

▲▼灰狼艾德華茲、獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠雙星見狀趕緊幫助球隊「止血」，帶動一波6比0反擊，要回4分領先。不過灰狼當家長人唐斯也來了一記三分打，他第3節最後1分半鐘拿下5分，加上里德補上一記外線冷箭，灰狼在第3節終了前追成87平，比賽回到原點。

▼NBA季後賽5月27日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月27日戰況。（圖／記者游郁香製）

灰狼資深主控康利(Mike Conley)末節開局就飆進一顆三分，並串連起團隊攻勢，獨行俠則有厄文不斷「回應」明尼蘇達的反擊，雙方形成激烈拉鋸。從板凳出發的灰狼前鋒安德森(Kyle Anderson)連4次出手命中，還賞了厄文一記火鍋。

終場前3分38秒，華盛頓(P.J. Washington)飆進超前三分，隨後唐西奇單腳後仰跳投得手，獨行俠將比數改寫為109比105。厄文最後1分07秒也砍進後撤二分球，鎖定了勝局，達拉斯終場就以116比107取得3連勝聽牌，此戰獨行俠雙星聯手猛轟了66分。

關鍵字： NBA獨行俠厄文唐西奇灰狼蟻人艾德華茲唐斯

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