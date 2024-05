獨行俠西冠3連勝聽牌！雙星轟66分　「蟻人」驚天隔扣難救灰狼

▲獨行俠唐西奇、灰狼艾德華茲。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

西區冠軍賽G3今(27)日移師獨行俠主場舉行,達拉斯上半場命中率飆破5成,但折損了前場重要戰力里夫利二世,他倒地時頭撞上灰狼一哥唐斯的膝蓋,僅打了9分鐘就退場。亟欲扳回1勝的明尼蘇達,下半場在「蟻人」上演單臂隔扣,跳出來搶分之下,幾度超前了比數,但達拉斯雙星唐西奇、厄文決勝時刻聯手終結比賽,獨行俠以116比107取得3勝0敗聽牌優勢。

▲▼灰狼艾德華茲。(圖/達志影像/美聯社)

獨行俠上半場團隊命中率飆高到53.8%,三分命中率也達到47.6%,雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)合計攻下29分,拉開60比52、8分領先。賽前誓言要找回侵略性的灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)出手11次,拿下12分、6助攻和6籃板;一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)狀態持續掙扎,前7次出手都落空,前2節10投2中僅5分進帳。

UPDATE: Dereck Lively II (neck sprain) is OUT for the remainder of tonight’s game, the Mavs have announced. https://t.co/yr6EjlUmvh