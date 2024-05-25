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威能帝完封勝本季第一人　隊友潑水慶祝笑言以前生日被打很慘

▲威能帝。（圖／樂天桃猿提供）

▲威能帝。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿25日在主場迎戰味全龍，在這天度過30歲的壽星威能帝，以101球演出完封勝，成為史上第3位締造完封勝的壽星，也是本季第一位締造完投完封勝的投手，賽後享受隊友潑水慶祝，也在頒獎台上跳舞，準備賽後與老婆小孩慶祝生日。

總教練古久保健二賽後給好評，「表現非常好，控球能力與球速都表現很好。」威能帝前8局投完用球數尚未破百，古久保健二坦言，「有考慮換投，但他本人想要繼續投下去。」

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威能帝最後以101球完投9局，其中67球為好球，被敲5安打，奪6次三振，無失分拿下本季第4勝，防禦率降至2.45。前一戰在客場對兄弟，投4局失9分，其中有5分為自責分，結果吞下敗仗。威能帝坦言，「難免有不順的日子，但每場比賽都保持競爭力，該場比賽兄弟有掌握到好球帶做攻擊，身為職棒球員仍要調整回來。」

回到球場回穩繳出完封勝，又剛好生日當天，威能帝說，「感謝上帝讓我能投這麼多局，其實有點驚訝，因為過往在生日當天比賽都沒有很好的結果，確實從去年來到中職後，在主場都會投得比較順利一點。」

桃猿打線全場11支安打，陳晨威猛打賞貢獻1打點、1得分，關鍵8局下利用安打串連及嚴宏鈞強迫取分戰術追加保險分。古久保健二提到，「比賽前半段比困難，自己有時候沒那麼果斷，反而選手們COVER，很感謝他們。」

關鍵字： 桃猿威能帝完封勝生日樂天

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