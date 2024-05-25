首節狂射9記三分種下勝利種子！攻城獅裡應外合攻陷領航猿

▲攻城獅李家瑞。（圖／攻城獅提供）

記者簡名杉／桃園報導

新竹攻城獅與桃園璞園領航猿的首輪季後賽今(25)日在桃園巨蛋展開第二戰，前役從頭到尾被壓著打的獅隊，此役卻「反客為主」，首節就猛砍9記三分彈取得大幅領先奠定勝基，雖然猿隊一路苦追，仍沒能挽救從首節就被拉開的分差，最終射進18記三分彈的攻城獅，以118比102在客場插旗，系列賽雙方各拿一勝。

此役獅隊首節就展現強烈企圖心，靠著艾夫伯、朱雲豪、李家瑞的連續外線命中，逐漸拉開比數，雖然猿隊也有李家慷連進兩記三分，但攻城獅本場比賽首節「沒有極限」，李家瑞再連續飆進三分球，就連曾柏喻的高吊傳球都應聲入網，成為幸運三分球。

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首節攻城獅以近七成命中率轟進瘋狂的9記三分彈，其中李家瑞個人就包辦4顆、朱雲豪也挹注2顆，因此帶著15分領先進入次節，而第二節攻城獅再由艾夫伯挺身而出，單節獨攬8分，幫助球隊在進入下半場之前依舊維持著雙位數領先。

領航猿於下半場展開猛攻，第三節開賽沒多久就將落後縮小到個位數，但第三節中段，獅隊由禁區悍將霍立飛在籃下的雙手爆扣帶起球隊一波攻勢，加上艾夫伯的背靠背三分球，一度把分差拉開到20分以上。

周儀翔、盧峻翔、伯朗此時紛紛挺身而出，聯手飆進三分球幫助猿隊追分，然而獅隊由田浩砍進後撤步三分，並接著與狄帝聯手完成「空中接力」爆扣，不僅拉開領先到16分差，更灌起了獅隊士氣鎖定勝局，從此落後沒有再低於雙位數，一路延續到終場。

▲攻城獅朱雲豪。（圖／攻城獅提供）

本場比賽雙方以攻城獅艾夫伯的38分為全隊最高，霍立飛則挹注15分、14籃板，上半場就砍進5記三分彈的李家瑞，雖然下半場沒能再上演驚奇，但全場仍有16分進帳，另外盧冠軒、朱雲豪也各有16分、11分貢獻；落敗的領航猿則以沃許本的25分為最佳。