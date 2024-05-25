運動雲

>

首節狂射9記三分種下勝利種子！攻城獅裡應外合攻陷領航猿

▲攻城獅李家瑞、朱雲豪。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅李家瑞。（圖／攻城獅提供）

記者簡名杉／桃園報導

新竹攻城獅與桃園璞園領航猿的首輪季後賽今(25)日在桃園巨蛋展開第二戰，前役從頭到尾被壓著打的獅隊，此役卻「反客為主」，首節就猛砍9記三分彈取得大幅領先奠定勝基，雖然猿隊一路苦追，仍沒能挽救從首節就被拉開的分差，最終射進18記三分彈的攻城獅，以118比102在客場插旗，系列賽雙方各拿一勝。

此役獅隊首節就展現強烈企圖心，靠著艾夫伯、朱雲豪、李家瑞的連續外線命中，逐漸拉開比數，雖然猿隊也有李家慷連進兩記三分，但攻城獅本場比賽首節「沒有極限」，李家瑞再連續飆進三分球，就連曾柏喻的高吊傳球都應聲入網，成為幸運三分球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首節攻城獅以近七成命中率轟進瘋狂的9記三分彈，其中李家瑞個人就包辦4顆、朱雲豪也挹注2顆，因此帶著15分領先進入次節，而第二節攻城獅再由艾夫伯挺身而出，單節獨攬8分，幫助球隊在進入下半場之前依舊維持著雙位數領先。

領航猿於下半場展開猛攻，第三節開賽沒多久就將落後縮小到個位數，但第三節中段，獅隊由禁區悍將霍立飛在籃下的雙手爆扣帶起球隊一波攻勢，加上艾夫伯的背靠背三分球，一度把分差拉開到20分以上。

周儀翔、盧峻翔、伯朗此時紛紛挺身而出，聯手飆進三分球幫助猿隊追分，然而獅隊由田浩砍進後撤步三分，並接著與狄帝聯手完成「空中接力」爆扣，不僅拉開領先到16分差，更灌起了獅隊士氣鎖定勝局，從此落後沒有再低於雙位數，一路延續到終場。

▲攻城獅李家瑞、朱雲豪。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅朱雲豪。（圖／攻城獅提供）

本場比賽雙方以攻城獅艾夫伯的38分為全隊最高，霍立飛則挹注15分、14籃板，上半場就砍進5記三分彈的李家瑞，雖然下半場沒能再上演驚奇，但全場仍有16分進帳，另外盧冠軒、朱雲豪也各有16分、11分貢獻；落敗的領航猿則以沃許本的25分為最佳。

關鍵字： 攻城獅領航猿李家瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366