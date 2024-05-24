經典賽舉辦城市確定！日本唯一亞洲　韓媒：亞洲市場恐被忽略

▲2026經典賽預賽比賽場地 。（圖／翻攝自大聯盟官網）

記者楊舒帆／綜合報導

根據WBSC官網宣布，2026年經典賽舉辦城市全數確定，亞洲地區只有一組在日本東京（C組），其他3組則為波多黎各聖胡安（A組）、美國休士頓（B組）與邁阿密（D組）。

波多黎各胡安與休士頓都是首次舉辦經典賽，有別於上屆經典賽第二輪由日本和美國舉辦，這次則只有美洲地區，A、B組晉級的隊伍在休士頓進行第二輪，C、D組則在邁阿密，8強賽開始則在邁阿密舉辦。

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去年經典賽期間邁阿密馬林魚主場吸引47萬名觀眾，佛州有大量的拉丁裔人口，都聚集在邁阿密，造成門票熱賣且飯店價格飆升的影響。邁阿密球團老闆薛爾曼（Bruce Sherman）表示，「在歷史性的2023年經典賽之後，loanDepot Park展示了它是國際棒球的據點，再次舉辦國際賽，是很大的榮譽，我代表球隊和邁阿密區，向大聯盟官方及球員工會表示感謝。」

不過韓媒《體育朝鮮》在報導經典賽主辦城市時，也同時提到，令人擔心這次經典賽會成為美國與中美洲國家的盛宴，去年主辦經典賽首輪的台灣，因為淘汰後就被排除在外，日本僅舉辦預賽，這些不利條件恐怕會導致亞洲票房熱潮難以重振，韓國自2017年以來沒有宣佈過有意舉辦WBC。由於包含決賽在內，大部分比賽都在美國進行，考量時區亞洲市場恐怕會被忽視。