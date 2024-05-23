今永昇太同框WNBA新秀　178公分瞬間變成「小隻馬」

▲WNBA球星里絲(左)和卡多索(右)替小熊隊開球，與今永昇太合影。（圖／翻攝芝加哥小熊隊臉書）

記者林懿捷／綜合報導

近日芝加哥小熊隊邀請WNBA女籃天空隊的兩名新秀，里絲(Angel Reese)和卡多索(Kamilla Cardoso)進行開球儀式，高大的她們與今永昇太形成鮮明對比，只見身高178公分的今永，站在兩名超過190公分的女籃球星中，顯得小鳥依人，網友笑說「看起來有點尷尬」、「靦腆的笑容真可愛」。

191公分的里絲和201公分的卡多索，在今年的WNBA選秀會上分別以第七順位和第三順位被天空隊選中，她們獲邀為同城的小熊隊開球。即使今永昇太也有178公分高，但在紀念合影中，仍與女球星有明顯的對比，形成了逗趣的畫面。



▲里絲和卡多索都超過190公分，兩人都有大長腿。（圖／翻攝芝加哥小熊隊臉書）

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這張照片引起網友們熱烈討論，有人笑稱今永「有被女巨人圍繞的感覺」、「真的好小隻呀」，還有人注意到卡多索比絕大多數的MLB球員還高，真的是非常傲人的身材。



日前道奇隊邀請到洛杉磯火花隊的美女新星布林克(Cameron Brink)為道奇隊開球，她與大谷翔平的合照，也吸引許多球迷討論，看來會有更多的WNBA球星到棒球場亮相。



▲WNBA球星布林克與大谷翔平兩人同為193公分 。（圖／翻攝自道奇推特）

