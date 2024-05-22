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國王季後賽沒戴維斯毛加恩苦笑「差很多」　透露有討論續約

▲新北國王總經理毛加恩。（圖／新北國王提供）

▲新北國王總經理毛加恩。（圖／新北國王提供）

記者簡名杉／新北報導

新北國王將於季後賽首輪踢館福爾摩沙夢想家，今年賽季國王主力中鋒「新台灣人」戴維斯因為場外風波，遭聯盟禁賽到賽季結束，連季後賽都不能參加，總經理毛加恩苦笑，沒有戴維斯對球隊來說「差很多」，但也點出今年蘇士軒成長很多，希望他能頂上，而戴維斯與國王的合約將在季末到期，毛加恩透露目前有在討論續約，但要看戴維斯的想法跟球隊的整體規劃。

毛加恩坦言球隊今年整體遇到很多傷病，對於季後賽來說，整體球員保持「健康」還是最重要，除了傷病之外，今年國王還遭遇不少場外風波，但毛加恩透露，球隊在進入季後賽前整體的氣氛非常棒，也都非常專注、投入，加上球隊有不少資深球員能帶領，強調現在整體球隊都非常有信心。

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本季國王洋將大搬風，熟面孔剩下曼尼高以及去年短暫合作過的奧帝，然而夢想家包含吉爾貝克、麥卡洛甚至是布依德都跟球隊配合許久，毛加恩點出本季球隊磨合確實是一大課題，但奧帝去年跟全隊本來就有一定的默契，路易士去年跟林書豪也有同隊過，認為洋將磨合並不會太陌生。

在林書豪加入後，本季國王從開季前的奪冠呼聲就非常高，毛加恩坦言更多的期待，對球隊來說免不了有更多的責任，必須去扛起這些壓力，但他強調球隊的球員們都很有企圖心，都想把去年沒有達成的目標完成，他還透露林書豪的加入，除了球場上之外，球場下也給球隊教練團、隊友不少收穫。

季後賽少了被禁賽的主力中鋒戴維斯，毛加恩苦笑說「當然差很多」，但他點出今年賽季除了聯盟更改洋將規則，能稍微減緩少了戴維斯的壓力之外，長人蘇士軒的進步，對球隊來說也非常重要，他一上場就能為球隊帶來數據之外的貢獻，希望他能頂上戴維斯的空缺。

跟戴維斯的合約今年季末到期，毛加恩透露，雙方一直都有針對續約討論，但目前還沒有具體溝通，畢竟戴維斯年紀已經比較大，也有很多自己的想法，會不會跟他續約，要看他未來的目標跟球隊明年的陣容配置而定。

關鍵字： 毛加恩戴維斯國王PLG

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