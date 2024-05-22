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林書豪談來台首次季後賽之旅　點出「對戰組合太少」

▲▼ 新北國王季後賽媒體日-林書豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 新北國王林書豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者簡名杉／新北報導

新北國王將於週五(24)日南下踢館福爾摩沙夢想家，展開季後賽首輪第一場比賽，今年加盟國王的台裔球星林書豪，談到自己生涯首次的季後賽之旅，他點出PLG的球隊比較少，所以對戰組合太過重疊，打季後賽的感覺跟打例行賽沒有太多差別，希望未來能有更多球隊加入。

今年大小傷勢不斷的林書豪，在進入季後賽前夕，透露自己的身體狀況「很好」，他指出由於自己是各隊的重點防守對象，所以難免會被防守球員撞到、碰到，但目前他的身體狀況很好，也會做好準備來面對強度更高的季後賽。

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林書豪點出，今年賽季球隊整體確實遇到很多想不到的情況，加上季中球隊出戰東超，對整體球員的影響不小，他坦言，「如果沒有東超，我可能就不會受傷。」強調在季後賽之前，球隊必須要把所有問題都克服(overcome)，剛好呼應聯盟季後賽的標語。

將與弟弟林書緯一起出征季後賽，林書豪表示雖然會有點興奮，但不像賽季初期跟弟弟聯手那幾場比賽的興奮感，現在他已經漸漸習慣跟弟弟一起打球，接下來只會專注在兩人的合作還有跟球隊整體的配合。

過去在NBA、CBA都有季後賽經驗的林書豪，談到即將迎來的首次PLG季後賽，他認為心情不太一樣，「PLG有這麼少的球隊，感覺一整個賽季就像是季後賽，有時候我們每個禮拜都會看到一樣的對手，這就是為什麼我希望有更多球隊，不要一直跟一樣的球隊打這麼多次，希望能夠有比較多的球隊，可以挑戰球員，會對不一樣的對手調整自己的的打法。」

▲▼ 新北國王季後賽媒體日-林書豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 新北國王林書豪。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 林書豪PLG新北國王

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