黃勇傳擁有500萬簽約金卻變月光族　愛花錢民間借貸債主找上門

記者楊舒帆／新北報導

統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳因逾假未歸，因生活開銷大而選擇逃避問題，最終找上民間借貸造成嚴重債務問題。

選擇逃避而不面對前東家獅隊造成逾假未歸，黃勇傳坦言，「一方面就是因為借貸關係，怕債主找上我，當下也不敢面對所有長官、教練，我只能選擇逃避這條方式。」

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▲前獅隊黃勇傳。（圖／記者歐建智攝）

談到債務問題，黃勇傳表示，「200多萬的債務，是因為生活開銷，自從今年2月開始在台南租房，包含房租和車貸，小孩和老婆的生活開銷，當下沒有用信貸，而是民間借貸，才會造成金額這麼多。」他坦言，自己滿愛花錢，什麼都用到最好，包括小孩生活用品，個人的開銷，出去吃飯等。

為了償還債務接觸民間高利貸，黃勇傳說，「目前還在釐清民間借貸是不是詐騙，由經紀人那邊幫我處理這塊，透過債務整合或其他方式解決。」至於疑似詐騙問題，黃勇傳則透露，「透過網路得到資訊，當時還沒有資金需求時，也有網路上的電話打過來，我也接了。當下沒有資金需求時，沒有借錢念頭，後來2月開始租房，生活壓力滿大、開銷很大，也不知如何應付接下來的日子，才會開始民間借貸。」

經紀公司則補充提到，有部分已經還款，目前統計到212萬元債務，總計10家左右，剩下的債務數字不一定，他在借貸時，沒有得知還款時間及利息就借錢，也沒有證件抵押。在此向有借錢給他的人呼籲，他會想辦法還錢，但若有藉機趁火打劫的部分，也會尋求正當管道解決。

黃勇傳畢業後以第一輪之姿加盟獅隊，簽約金多達500萬元，但卻變成月光族，他表示，「高中時期到現在，沒有做好財務管理，一有錢就想比別人更好，想要的東西都要比別人更好，所以才會發生這種事情。」黃勇傳的簽約金中，按照規定繳交三分之一作為繳交防賭信託基金之用，經紀公司補充道，工會提醒要釐清債務，必要時會提供協助，但目前還未收到回應，因為債務還在釐清中。

