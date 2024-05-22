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溜馬「不犯規」讓布朗砍續命三分　詹皇看傻給一針見血評論

▲▼塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

苦等10年再次重返東區冠軍賽的溜馬，G1差點就「下剋上」扳倒聯盟頭號種子塞爾提克，卻在末節最後46秒取得3分領先後，連續發生2次致命失誤，接著也沒選擇犯規，給了綠衫軍主將布朗(Jaylen Brown)砍進救命三分的機會，對此已經放暑假的天王詹姆斯(LeBron James)給出「一針見血」的評論。

溜馬首節與第3節都曾被拉開雙位數分差，但他們總能很快還擊，少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)更在2、3兩節終了前都砍進高難度三分，大大振奮團隊士氣，曾在東區準決賽G3砍進致勝三分的2年級後衛內姆哈德(Andrew Nembhard)末節也挺身連續後撤跳投命中，一度率隊拉開5分領先。

▼NBA季後賽5月22日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月22日戰況。（圖／記者游郁香製）

第4節最後46秒，溜馬以117比114領先，眼看勝利就在眼前，哈利伯頓與內姆哈德卻接連發生失誤，此節終了前8.1秒，塞爾提克喊暫停佈署戰術，溜馬在3分領先之下沒有選擇故意犯規送對手上罰球線，反倒給綠衫軍雙槍之一布朗飆進追平三分的機會，最後被逼入延長賽。

▲▼塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

賽後溜馬主帥卡萊爾(Rick Carlisle)一肩扛起責任，「這場敗仗完全是我的責任。比賽還剩10秒的時候，我們應該叫暫停並提前將球帶到前場。」

湖人天王詹姆斯發文評論，「你們還想知道為何我每次都在領先3分時故意犯規嗎？」加上3個扶額頭的表情符號，他還轉發自己與昔日帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)主持播客節目時，詳細解釋自己在比賽最後時刻領先3分時會犯規，送對手罰2球的理由，連貼了4個「攤手」符號，顯然對溜馬的選擇很疑惑。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇溜馬塞爾提克東區冠軍賽

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