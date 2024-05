溜馬「不犯規」讓布朗砍續命三分　詹皇看傻給一針見血評論

▲塞爾提克布朗。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

苦等10年再次重返東區冠軍賽的溜馬,G1差點就「下剋上」扳倒聯盟頭號種子塞爾提克,卻在末節最後46秒取得3分領先後,連續發生2次致命失誤,接著也沒選擇犯規,給了綠衫軍主將布朗(Jaylen Brown)砍進救命三分的機會,對此已經放暑假的天王詹姆斯(LeBron James)給出「一針見血」的評論。

JAYLEN BROWN TIES THE GAME AT 117!



5 SECONDS REMAINING IN GAME 1 ON ESPN #NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/QS6b3v8Kjy