關鍵時刻沒喊暫停！溜馬主帥扛責　哈利伯頓：我失誤害球隊輸

▲溜馬一哥哈利伯頓與主帥卡萊爾。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

印第安納溜馬在東區冠軍賽G1以128比133不敵聯盟龍頭波士頓塞爾提克,末節關鍵時刻還握有領先,卻在比賽還剩6秒時遭布朗(Jaylen Brown)砍進追平三分彈,對於讀秒階段未執行犯規戰術,溜馬總教練卡萊爾(Rick Carlisle)主動扛責。

"This loss is totally on me. With 10 seconds in regulation, we should have just taken the timeout, advance the ball and found a way to get it in and made a free throw or two and ended the game."



