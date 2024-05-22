關鍵時刻沒喊暫停！溜馬主帥扛責　哈利伯頓：我失誤害球隊輸

▲溜馬一哥哈利伯頓與主帥卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

印第安納溜馬在東區冠軍賽G1以128比133不敵聯盟龍頭波士頓塞爾提克，末節關鍵時刻還握有領先，卻在比賽還剩6秒時遭布朗（Jaylen Brown）砍進追平三分彈，對於讀秒階段未執行犯規戰術，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）主動扛責。

"This loss is totally on me. With 10 seconds in regulation, we should have just taken the timeout, advance the ball and found a way to get it in and made a free throw or two and ended the game."



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末節還剩46秒，溜馬靠著2年級後衛內姆哈德（Andrew Nembhard）的跳投一度以117比114領先三分，沒想到隨後團隊發生兩次致命失誤，讓塞爾提克在倒數8.1秒時取得球權，綠衫軍二哥布朗在被西亞卡姆（Pascal Siakam）嚴防之下，在底角高難度出手，球應聲破網，布朗投進絕境三分彈將比賽逼進延長賽，士氣遭重擊的溜馬在延長賽無力回天，只能看著塞爾提克以5分差收下主場勝利。

溜馬總教練卡萊爾賽後表示，他需要對這場失利負全部責任，「這場比賽的失敗完全該由我承擔。在比賽時間還有10秒的情況下，我應該喊個暫停，讓球推進、找到進攻的方式，接著罰個一兩球，結束比賽。」

« Cette défaite est pour moi. À 10 secondes de la fin, nous avions juste à prendre un temps-mort, remonter la balle, trouver un moyen de faire cette remise en jeu et mettre un ou deux lancers »



Rick Carlisle.

C’est vrai qu’il y a de quoi s’en vouloir…pic.twitter.com/iYZmigok0D — 50 Nuances ???????? (@50NuancesDeNBA) May 22, 2024

「此外，我們在比賽過程中還犯了一些其他錯誤，但我們的球員只需要專注於他們在這場比賽中從頭到尾的戰鬥方式。」

在關鍵時刻發生要命失誤的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則出面力挺主帥，「這場失利不能怪他，我的兩次失誤害我們輸掉了比賽。我知道他這麼說是為了保護我們，但我的責任比他更大，我必須變得更好，我會在第2場比賽中變得更好。」