轉戰游擊手成最具挑戰性任務！　貝茲：真的很難

▲洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）鎮守游擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）本季轉戰游擊手位置，對他來說可能是職業生涯中最具挑戰性的任務，因為自高中以來，他就沒有固定鎮守游擊。

道奇今年原本想讓拉克斯（Gavin Lux）守游擊，但因為熱身賽在游擊防區不穩定，因此讓貝茲接下這個挑戰。「這真的很難。」貝茲表示，「這真的，真的很難，事情就是這樣，必須去做，我喜歡做這件事，但這真的非常難。」

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目前道奇已經進行50場比賽（33勝17敗，在國聯西區排名第1），貝茲鎮守游擊43場，其中40場先發出賽，343.1局中發生6次失誤，守備率0.960。

對於自己在游擊防區的表現，貝茲坦言，「我認為表現不太好，還在進步中，這是我很久以來第一次做這件事，你必須從某個地方開始，至少我覺得我現在處於低端，從這裡開始只能變得更好，沒有別的選擇。」

貝茲對自己要求很高，已經好幾個月都能看到他在賽前4個小時進行守備練習，雖然很多東西都可以透過練習進步，但最好的老師是經驗，貝茲需要靠比賽累積經驗，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「我不期望他整個賽季都能在比賽前有這麼大的練習量，他試圖繼續打造基礎，他對自己期望很高。」

未來道奇可能會選擇讓貝茲回到二壘，但這並不是現在的計畫，他對自己的要求相當嚴格，貝茲表示，「有時候被打擊也是好事，接受壓力，繼續前進。」