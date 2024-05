快訊／塞爾提克東冠G1險勝溜馬　布朗救命三分、坦圖OT關鍵10分

▲塞爾提克坦圖。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

東區冠軍賽今(22)日開打,前2輪都輕鬆過關的塞爾提克,開賽打出12比0猛攻下馬威,但聯盟火力最兇猛的溜馬很快就追上來,末節最後1分57秒一度拉開5分差。綠衫軍靠著布朗的救命三分逼出延長賽,一哥坦圖OT發威獨攬關鍵10分,包括一記三分打和後撤三分,終場以133比128險拿系列賽首勝。

Exciting start to the Eastern Conference Finals



Tatum comes up with the steal... Brown hammers it home!



Game 1 is underway on ESPN pic.twitter.com/qqTizsKNNM [廣告]請繼續往下閱讀... May 22, 2024



本季聯盟龍頭塞爾提克近7季第5度打進東區冠軍賽,一哥坦圖(Jayson Tatum)開賽就成功抄截,助攻搭檔布朗(Jaylen Brown)單手暴扣,在37歲中鋒霍佛德(Al Horford)飆進三分後,綠衫軍拉出一波12比0猛攻。反觀作客的溜馬,開局6次出手都落空,還發生2次失誤,顯然還未進入狀態。

MYLES TURNER IS HEATIN' UP



The dunk... the triple... he's up to 18 PTS in the 1st half!



Pacers-Celtics | Game 1 on ESPN#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/vvrzh7rHs8 — NBA (@NBA) May 22, 2024

印第安納隨後憑藉前場替補托平(Obi Toppin)7分鐘內攻下11分、2籃板,在首節終了前追到31比34僅3分差。綠衫軍次節以13比6開局,再拉開47比37、10分差,溜馬緊急喊出暫停,當家中鋒透納(Myles Turner)在暫停過後跳出搶分,少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)也在上半場最後3分56秒來了一記三分彈,將比數逼近到52比55。

TYRESE HALIBURTON FROM THE LOGO!



Ties Game 1 of the ECF at 64 to close the 1st half #NBAConferenceFinals presented by Google Pixel on ESPN. pic.twitter.com/wukzI5IKMR — NBA (@NBA) May 22, 2024

溜馬先發攜手飆分,哈利伯頓在上半場終了前2.2秒砍進Logo shot,將比數扳成64平。印第安納次節命中率飆高到63%,當家長人透納砍下18分、4籃板和4助攻,是上半場得分最高的球員。溜馬靠著15投8中、5成33的三分命中率扭轉了局面。

▲溜馬哈利伯頓、塞爾提克布朗。(圖/達志影像/美聯社)

哈利伯頓第3節開局連切帶投拿下5分,溜馬此戰首度取得領先,但塞爾提克的反擊來得很快,由老將霍佛德的三分開啟一波10比2攻勢,綠衫軍重新以74比71領先3分。在防守大將哈樂戴(Jrue Holiday)與一哥坦圖聯手搶分之下,波士頓打出22對6的逆襲,拉開86比75、11分差。

綠衫軍第3節最多領先13分,但溜馬總是能給予回應,前場大將西亞卡姆(Pascal Siakam)、替補後衛麥康諾(T.J. McConnell)紛紛開火,加上哈利伯頓被嚴防下,仍拋進不可思議的壓哨三分,印第安納靠著16比2的反攻,追到了93比94。

TYRESE HALIBURTON AT THE 3Q BUZZER



Pacers trail the Celtics 94-93 headed to the 4th quarter of Game 1!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/4eRK0FUnDU — NBA (@NBA) May 22, 2024

哈利伯頓末節開局助攻連發,包括一記「No look pass」,率溜馬打出13比4的攻勢,取得108比104、4分領先,2年級後衛內姆哈德(Andrew Nembhard)最後1分57秒的跳投,將分差擴大到5分。

末節終了前57.1秒,塞爾提克靠著布朗的兩罰逼近到1分差,曾在東區準決賽G3砍進致勝三分的內姆哈德再次展現大心臟,後撤跳投命中,溜馬拉開5分差,不過他在最後8.1秒出現失誤,布朗最後6秒飆進底角三分,雙方回到117平,將戰線拖入延長。

▲塞爾提克布朗。(圖/達志影像/美聯社)

進入延長加賽,兩隊形成拉鋸,哈利伯頓在三分外線要到犯規,3罰全部命中,溜馬以123比121領先。坦圖很快回敬一記三分打,綠衫軍再以124比123反超。終場前42.2秒,坦圖砍進關鍵後撤三分,將比分拉開到127比123,鎖定了勝局,塞爾提克終場就以133比128驚險收下東區冠軍賽首勝。

▼NBA季後賽5月22日戰況。(圖/記者游郁香製)

綠衫軍此役以坦圖攻下36分最高,他另有12籃板、4助攻和3抄截;哈樂戴貢獻28分、7籃板和8助攻;布朗有26分、7籃板和5助攻進帳。溜馬有3人得分突破20大關,哈利伯頓拿下25分、10助攻、3籃板、3抄截和1火鍋;西亞卡姆得到24分、12籃板和7助攻;透納取得23分、10籃板。