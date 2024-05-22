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快訊／塞爾提克東冠G1險勝溜馬　布朗救命三分、坦圖OT關鍵10分

▲▼塞爾提克坦圖、懷特；溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

東區冠軍賽今(22)日開打，前2輪都輕鬆過關的塞爾提克，開賽打出12比0猛攻下馬威，但聯盟火力最兇猛的溜馬很快就追上來，末節最後1分57秒一度拉開5分差。綠衫軍靠著布朗的救命三分逼出延長賽，一哥坦圖OT發威獨攬關鍵10分，包括一記三分打和後撤三分，終場以133比128險拿系列賽首勝。


本季聯盟龍頭塞爾提克近7季第5度打進東區冠軍賽，一哥坦圖(Jayson Tatum)開賽就成功抄截，助攻搭檔布朗(Jaylen Brown)單手暴扣，在37歲中鋒霍佛德(Al Horford)飆進三分後，綠衫軍拉出一波12比0猛攻。反觀作客的溜馬，開局6次出手都落空，還發生2次失誤，顯然還未進入狀態。

印第安納隨後憑藉前場替補托平(Obi Toppin)7分鐘內攻下11分、2籃板，在首節終了前追到31比34僅3分差。綠衫軍次節以13比6開局，再拉開47比37、10分差，溜馬緊急喊出暫停，當家中鋒透納(Myles Turner)在暫停過後跳出搶分，少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)也在上半場最後3分56秒來了一記三分彈，將比數逼近到52比55。

溜馬先發攜手飆分，哈利伯頓在上半場終了前2.2秒砍進Logo shot，將比數扳成64平。印第安納次節命中率飆高到63%，當家長人透納砍下18分、4籃板和4助攻，是上半場得分最高的球員。溜馬靠著15投8中、5成33的三分命中率扭轉了局面。

▲▼塞爾提克坦圖、懷特；溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬哈利伯頓、塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓第3節開局連切帶投拿下5分，溜馬此戰首度取得領先，但塞爾提克的反擊來得很快，由老將霍佛德的三分開啟一波10比2攻勢，綠衫軍重新以74比71領先3分。在防守大將哈樂戴(Jrue Holiday)與一哥坦圖聯手搶分之下，波士頓打出22對6的逆襲，拉開86比75、11分差。

綠衫軍第3節最多領先13分，但溜馬總是能給予回應，前場大將西亞卡姆(Pascal Siakam)、替補後衛麥康諾(T.J. McConnell)紛紛開火，加上哈利伯頓被嚴防下，仍拋進不可思議的壓哨三分，印第安納靠著16比2的反攻，追到了93比94。

哈利伯頓末節開局助攻連發，包括一記「No look pass」，率溜馬打出13比4的攻勢，取得108比104、4分領先，2年級後衛內姆哈德(Andrew Nembhard)最後1分57秒的跳投，將分差擴大到5分。

末節終了前57.1秒，塞爾提克靠著布朗的兩罰逼近到1分差，曾在東區準決賽G3砍進致勝三分的內姆哈德再次展現大心臟，後撤跳投命中，溜馬拉開5分差，不過他在最後8.1秒出現失誤，布朗最後6秒飆進底角三分，雙方回到117平，將戰線拖入延長。

▲▼塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／達志影像／美聯社）

進入延長加賽，兩隊形成拉鋸，哈利伯頓在三分外線要到犯規，3罰全部命中，溜馬以123比121領先。坦圖很快回敬一記三分打，綠衫軍再以124比123反超。終場前42.2秒，坦圖砍進關鍵後撤三分，將比分拉開到127比123，鎖定了勝局，塞爾提克終場就以133比128驚險收下東區冠軍賽首勝。

▼NBA季後賽5月22日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月22日戰況。（圖／記者游郁香製）

綠衫軍此役以坦圖攻下36分最高，他另有12籃板、4助攻和3抄截；哈樂戴貢獻28分、7籃板和8助攻；布朗有26分、7籃板和5助攻進帳。溜馬有3人得分突破20大關，哈利伯頓拿下25分、10助攻、3籃板、3抄截和1火鍋；西亞卡姆得到24分、12籃板和7助攻；透納取得23分、10籃板。

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