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宿命對決！郭俊麟與江承諺交易後首度同場先發較勁

▲郭俊麟與江承諺二人交易後首度先發對決。 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲郭俊麟與江承諺二人交易後首度先發對決。（圖／台鋼雄鷹提供）

體育中心／綜合報導

台鋼雄鷹去年擴編選秀選進郭俊麟，之後再將他交易到統一獅，換得左投江承諺，今天台鋼雄鷹與統一獅對戰，郭俊麟與江承諺二人在交易後首度先發對決。

2023年底擴編選秀台鋼雄鷹從富邦悍將陣中選進郭俊麟，之後與統一獅球團達成協議，用郭俊麟交易獲得江承諺。

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江承諺轉戰台鋼雄鷹，今年球季表現亮眼，目前6場登板都是先發，共投35.1局被擊出28支安打，送出21次奪三振，防禦率1.78暫居聯盟第一。

2024賽季進行1個多月，交易案兩名主角迎來命運般首度同場先發較勁，就在今晚，台鋼雄鷹與統一獅聯名主題日「南人祭」，展開宿命對決。

郭俊麟無緣成為台鋼一員，但希望能擁有台鋼雄鷹球衣作為紀念，台鋼雄鷹在4月30日賽前由領隊劉東洋親自贈送台鋼雄鷹球衣給郭俊麟。台鋼雄鷹將展開與這名前隊友首度對決。口

台鋼雄鷹去年在二軍曾兩度對戰郭俊麟，例行賽5月31日，在郭俊麟先發5局投球當中，擊出7支安打，包含2發全壘打攻下3分，分別為曾子祐生涯二軍首轟以及張肇元所擊出；10月17日冠軍賽首戰，第二度碰上郭俊麟，這次在他7局投球當中攻下1分，最終順利拿下勝利。

關鍵字： 中職棒球

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