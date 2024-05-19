今永昇太宰制大聯盟！生涯前9場先發防禦率史上最低

Shota Imanaga has yet to allow more than two earned runs in a start pic.twitter.com/hPxTr7rCcF — Chicago Cubs (@Cubs) May 18, 2024

記者簡名杉／綜合報導

▲小熊日籍左投今永昇太刷新生涯前9戰防禦率紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

本季從日本職棒轉戰大聯盟，卻投出令人跌破眼鏡成績的芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太，他的驚奇之旅還在繼續，他於今(19)日出戰匹茲堡海盜隊的比賽再上演一場7局7K無失分的好投，生涯前9戰的防禦率降到0.84，寫下大聯盟史上生涯前9場先發的防禦率新低紀錄！

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今永昇太此役雖然開賽就對「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutchen)投出四壞球保送，但他馬上讓對方打出滾地球出局後，連飆2K，順利結束首局投球。

而他此後越投越順暢，從第1局開始連續解決11位打者，直到4局上半兩人出局，才被敲出本場比賽第一支安打，但並沒有對今永昇太造成太大麻煩，他接著一連投到第7局，才第一次讓海盜隊打者連敲兩支安打，獲得此役首次站上得點圈壘包的機會，然而此時他成功三振掉泰勒(Michael A. Taylor)，完成7局投球沒有失分。

最終本場比賽今永昇太用88球主投7局，僅被敲出4支安打、送出1次四壞球保送，還飆出7次三振，沒有任何失分，不過他在封鎖對方打線同時自家打線也被對手封鎖，雙方一路纏鬥到9局下半，小熊才靠著莫雷爾(Christopher Morel)的再見安打以1比0險勝，今永昇太悲情無關勝敗。

Imanaga’s 0.84 ERA is the lowest of any starting pitcher (excluding openers) through their first nine career starts in @MLB history since ER became a stat in 1913 pic.twitter.com/tkI8sXEQhQ — Chicago Cubs (@Cubs) May 18, 2024

本場比賽結束後，今永昇太在大聯盟生涯前9場先發的防禦率降到僅剩0.84，是自1913年大聯盟開始統計防禦率紀錄之後，生涯前9場先發防禦率最低的投手，賽後今永昇太透露，今天投球時他的身體其實十分疲累，所以以88球投完7局就退場。

對於自己寫下的大聯盟投手新紀錄，今永昇太坦言，「說實話，我對自己的數據並不感興趣，也不太關心任何歷史紀錄，但有那麼多優秀的投手在我之前出現，是我很好的學習經驗。」

