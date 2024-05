今永昇太宰制大聯盟！生涯前9場先發防禦率史上最低

Shota Imanaga has yet to allow more than two earned runs in a start pic.twitter.com/hPxTr7rCcF

記者簡名杉/綜合報導

▲小熊日籍左投今永昇太刷新生涯前9戰防禦率紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

本季從日本職棒轉戰大聯盟,卻投出令人跌破眼鏡成績的芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太,他的驚奇之旅還在繼續,他於今(19)日出戰匹茲堡海盜隊的比賽再上演一場7局7K無失分的好投,生涯前9戰的防禦率降到0.84,寫下大聯盟史上生涯前9場先發的防禦率新低紀錄!

今永昇太此役雖然開賽就對「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutchen)投出四壞球保送,但他馬上讓對方打出滾地球出局後,連飆2K,順利結束首局投球。

而他此後越投越順暢,從第1局開始連續解決11位打者,直到4局上半兩人出局,才被敲出本場比賽第一支安打,但並沒有對今永昇太造成太大麻煩,他接著一連投到第7局,才第一次讓海盜隊打者連敲兩支安打,獲得此役首次站上得點圈壘包的機會,然而此時他成功三振掉泰勒(Michael A. Taylor),完成7局投球沒有失分。

最終本場比賽今永昇太用88球主投7局,僅被敲出4支安打、送出1次四壞球保送,還飆出7次三振,沒有任何失分,不過他在封鎖對方打線同時自家打線也被對手封鎖,雙方一路纏鬥到9局下半,小熊才靠著莫雷爾(Christopher Morel)的再見安打以1比0險勝,今永昇太悲情無關勝敗。

Imanaga’s 0.84 ERA is the lowest of any starting pitcher (excluding openers) through their first nine career starts in @MLB history since ER became a stat in 1913 pic.twitter.com/tkI8sXEQhQ