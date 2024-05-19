運動雲

>

今永昇太宰制大聯盟！生涯前9場先發防禦率史上最低

記者簡名杉／綜合報導

▲小熊日籍左投今永昇太刷新生涯前9戰防禦率紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊日籍左投今永昇太刷新生涯前9戰防禦率紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

本季從日本職棒轉戰大聯盟，卻投出令人跌破眼鏡成績的芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太，他的驚奇之旅還在繼續，他於今(19)日出戰匹茲堡海盜隊的比賽再上演一場7局7K無失分的好投，生涯前9戰的防禦率降到0.84，寫下大聯盟史上生涯前9場先發的防禦率新低紀錄！

[廣告]請繼續往下閱讀...

今永昇太此役雖然開賽就對「海賊王」麥卡臣(Andrew McCutchen)投出四壞球保送，但他馬上讓對方打出滾地球出局後，連飆2K，順利結束首局投球。

而他此後越投越順暢，從第1局開始連續解決11位打者，直到4局上半兩人出局，才被敲出本場比賽第一支安打，但並沒有對今永昇太造成太大麻煩，他接著一連投到第7局，才第一次讓海盜隊打者連敲兩支安打，獲得此役首次站上得點圈壘包的機會，然而此時他成功三振掉泰勒(Michael A. Taylor)，完成7局投球沒有失分。

最終本場比賽今永昇太用88球主投7局，僅被敲出4支安打、送出1次四壞球保送，還飆出7次三振，沒有任何失分，不過他在封鎖對方打線同時自家打線也被對手封鎖，雙方一路纏鬥到9局下半，小熊才靠著莫雷爾(Christopher Morel)的再見安打以1比0險勝，今永昇太悲情無關勝敗。

本場比賽結束後，今永昇太在大聯盟生涯前9場先發的防禦率降到僅剩0.84，是自1913年大聯盟開始統計防禦率紀錄之後，生涯前9場先發防禦率最低的投手，賽後今永昇太透露，今天投球時他的身體其實十分疲累，所以以88球投完7局就退場。

對於自己寫下的大聯盟投手新紀錄，今永昇太坦言，「說實話，我對自己的數據並不感興趣，也不太關心任何歷史紀錄，但有那麼多優秀的投手在我之前出現，是我很好的學習經驗。」
 

關鍵字： 今永昇太小熊MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366