中職／享受壓力完成使命　范玉禹中繼奪勝拿下首座MVP

▲富邦悍將范玉禹。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將31日面對中信兄弟，原本以2比3落後，但在5局范玉禹中繼登板時穩住場面，加上5局下對方失誤及隊友適時安打，富邦一口氣逆轉，終場以5比4贏球。范玉禹拿下本季第3勝，也拿下生涯首座單場MVP。

富邦先發投手班華德4.2局、89球被敲7支安打，丟3分自責分，表現中規中矩。總教練陳連宏表示，原本就設定讓他今天投90球，他今天感覺還沒適應台灣打者，希望他要多研究一下其他3隊。

5局上2出局，陳子豪敲出安打，范玉禹接替班華德登板，讓詹子賢敲出內野飛球出局。5局下靠著張正偉安打，1出局二壘有人時王勝偉失誤，讓富邦攻占一三壘，林益全高飛犧牲打追平比數，林哲瑄二壘安打攻下超前分，王正棠選保送，高國麟安打再追加保險分。

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5局下范玉禹續投，雖然被彭政閔敲出安打，但解決蘇緯達，接著連續三振張志豪及高宇杰。范玉禹說：「4局時教練就說，會讓班華德再投10到15球，叫我先準備，剛好5局有狀況就上去。」

范玉禹表示，當下知道自己會拿勝投，但沒想過會拿到第一次MVP，上MVP頒獎台時很緊張。

過去范玉禹擔任先發時一勝難求，本季他轉任牛棚投手，已經拿下3勝，生涯4勝都是後援勝，他說：「現在佔了這個位置就想要投出表現，這樣才能生存下去，以前投球綁手綁腳，不能克服壓力，現在比較能享受壓力，並且完成教練給我的使命。」