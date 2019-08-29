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12強／旅美球員留下王建民Line！建仔成所有人心靈導師

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▲▼中華職棒明星賽,中華隊,王建民。（圖／記者季相儒攝）

▲王建民。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／ 台北報導

世界12強中華隊日前派出牛棚教練王建民以及中職秘書長馮勝賢赴美觀察旅美球員狀況，王建民赴美成為眾球員的心靈導師，不僅在球技上提供意見，也解決年輕球員們的煩惱，與他們分享過去自身經驗。

馮勝賢表示，這次去了解選手意願，看了10多位選手，他們意願都滿高的，但名單還是要總教練洪一中決定。不過根據世界棒總與大聯盟協議，在大聯盟40人名單內球員不能參賽，馮勝賢說：「這我們盡量就不去碰。」

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馮勝賢說：「王建民在邀請他們，他們都有感受到，王建民也鼓勵他們。這些小聯盟球員都很辛苦，看到王建民，大家都很正面，王建民也會一對一鼓勵他們。」

馮勝賢舉例，林凱威、胡智為就不斷問問題，提出自己在小聯盟遇到的狀況「這次看到王建民，大家眼睛都亮了，有很多人遇到瓶頸，像是黃暐傑等人，王建民也跟他們分享」，王建民也跟他們分享過程，「小聯盟只是一個階段，最終目標還是設定大聯盟。」

江少慶也很想參賽，主動提出要表現給王建民看，也投出本季最佳表現，單場還飆出2顆98英里（約158公里）快速球。張育成、林子偉在王建民到場時都沒表現，張育成還說：「沒有安打，不好意思學長。」之後張育成就敲出2發全壘打，林子偉也同日開轟。

胡智為針對今年問題，不斷問王建民，兩人拿出筆電研究影片，旅美球員也與互加Line的聯絡方式，「有技術問題都可以和王建民討論，王建民都會一一回答。」

關鍵字： 世界12強中職旅外球員王建民
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