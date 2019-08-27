U18世界盃／設定李晨薰後援　跟最速男潘文輝輪流關門

▲U18中華隊李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

U18中華隊投手陣容雛形已經大致底定，27日與美國對抗賽最終戰擔任先發的李晨薰將在正式比賽擔任後援投手，球速破150公里的兩大火球男陳志杰和潘文輝分別是中繼、後援角色，總教練周宗志透露，關門任務預計由潘文輝和李晨薫負責。

備受外界矚目的王牌投手李晨薰在小馬聯盟帕馬級青棒世界賽結束後，因一段時間沒有實戰先發，近期狀況還在調整中，周宗志考量他目前狀態，將安排他擔任後援，「現在李晨薰要負擔長局數可能有點吃力，所以讓他做後援。」

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陳志杰和潘文輝原先都是設定扛終結者的人選，不過周宗志指出，陳志杰最近後援狀況比較多，就現況來看，潘文輝的狀態比較好，因此陳志杰設定中繼。陳志杰日前在美國對抗賽首戰主投1局被打5支安打、1次四壞球，丟掉4分，而在第2戰登板的潘文輝則是後援1局沒被敲安。

把關門任務交給高一生潘文輝，看得出教練團對他的信任，周宗志也稱他是「粗神經」投手，好像不怕大場面，「給高一關門擔心是難免，但他自從今年玉山盃後，比賽情緒起伏不大，交付什麼任務他就做什麼。」

U18世界盃中華隊首戰巴拿馬，是預賽爭取前3名的關鍵戰役，必定要贏球，投手調度也相當重要。周宗志對此表示，假設投手發生狀況，會讓潘文輝先上場，把經驗豐富的李晨薰放在後面。

▲青棒火球男潘文輝。（圖／記者顏如玉攝）