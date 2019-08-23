中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

▲林智勝。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟林智勝23日對戰Lamigo桃猿，單場3安，包括雙響砲，個人貢獻8打點，追平紀錄，同時是張志豪、詹子賢之後，第3人達成20轟打者，3名聯手創隊史首次單季最多名20轟打者紀錄，也是繼桃猿後、史上第2隊。林智勝目前生涯累積277發全壘打，僅差23轟成為中職史上首位300轟打者，他在賽後表示：「當然數字越靠近會越期待，一步一步來吧！」

兄弟過往最多單季僅2人達20轟，張志豪10日率先隊上率先達20轟打者，且連3年單季20轟成本土第1人，詹子賢昨天對戰富邦悍將，也轟出個人第20發全壘打，同時刷新個人紀錄。

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林智勝11日雙響砲，全壘打來到17轟，13日則敲出本季第18轟，今天對戰老東家，繼續趕進度，2局「收打」全壘打，助隊破蛋，6局再開轟， 一人包辦6打點，且一棒超前，全壘打數達20支。

7局下，兄弟攻勢再起，林智勝滿壘再敲安，貢獻2分打點，此役已包辦8分打點，刷新個人原保持的7打點紀錄，並追平中職本土球員紀錄，與隊友陳子豪和陳政賢、陳鏞基、羅國龍並列中職本土野手單場最多打點，中職史上單場最多打點保持人為奧力偉的11打點。

林智勝2局原先是依照教練團下的戰術作短打，但最後收打敲出全壘打，他在賽後透露，這是人生第一次「收打」開轟，有些運氣成份，「教練作一次暗號，本來是想推進，但一好兩壞時，賭他直球，想說收打、打看看，拚個安打，沒想到擊出全壘打。」至於第2次開轟，他說：「在今天之前，對溢正打得並不好，那一打席抓他變速球來打，可能對到我也剛好失投了。」

8局最後一打席，林智勝滿壘再度站上打擊區，最後遭洪聖欽揮棒落空三振，他佩服對方投得好，「聖欽今天的變速球對我投得很好，揮棒落空那一球，是他投得太好。」

8局吞K後，林智勝挑戰奧力偉紀錄失敗，他直呼：「11打點真的太難了啦，第一，隊友必須上壘，自己還要想辦法在現有的打數安打，甚至是全壘打，難度真的很高，投手也不是亂丟，都很認真在對決的。」

距離300轟還有23支，林智勝坦言，越靠近會越期待，但現在還有20幾支的差距，自己平常心看待，「希望期待時已經只剩1支了。」林智勝笑說：「一步一步慢慢來吧，沒想這麼多，如果是打電動可能會比較快，我一年可以打108支啊！」