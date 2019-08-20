SBL／新賽季有望「洋將集體選秀」　籃協爭取10月試辦

▲SBL新賽季有機會推行洋將集體選秀。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL第17季將於12月14日展開，季前第2度球團會議也將於21日舉行，除了可能討論未來UBA外籍生是否以「內援」方式投入SBL賽場，籃協秘書長李一中也透露，「新賽季有望試辦洋將集體選秀，預計10月份找來20位左右洋將，進行實戰測試賽，並進行洋將統一選秀，供各隊挑選適合人才。」

第17季SBL將從過往的7隊縮減為5隊，在賽程、洋將身高限制上都有大幅改變，籃協20日又拋出許多新議題，包括第18季是否開放UBA外籍生以「內援」形式加盟SBL效力，另外也可能將於本季推出首次的「洋將集體選秀」。

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籃協秘書長李一中表示，「初步規劃是在10月份，由經紀人推薦20位洋將來台進行兩場選秀會測試賽，讓各隊觀察找出是否有符合隊型需求的洋將，再比照新秀球員選秀辦法，由上賽季戰績最差的球隊率先於洋將選秀會選人。」

但李一中也透露，「目前此想法，還需要明天球團會議和各隊代表討論後，才能確定，另外也並未硬性規定各隊只能從洋將選秀中挑人，仍可以透過球隊自有管道找尋適合洋將，並非僅有選秀一途。」



李一中強調，「來台接受集體選秀測試的洋將，先決條件都必須符合SBL新賽季的洋將薪資上限，籃協方面會透過經紀人找尋願意接受此待遇的選手，來台進行統一選秀測試。」

這類的「洋將集體選秀」做法，過往南韓KBL聯賽也曾施行，但此作法是否在本季就能上演，仍要視明天球團會議後，各隊是否投下贊成票才能決定。

▲SBL新賽季仍將採取雙洋將制。（圖／資料照）