中職／台灣球風與韓國相似　班華德在二軍找王建民聊天

▲富邦悍將班華德。（圖／記者陳立勳攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將伍鐸本季狀況不佳，在下半季最後關頭，富邦很可能會換洋將，預備的洋投班華德目前不在一軍名單，但近期隨一軍練球。過去班華德曾在韓職投球，他說：「台灣跟韓國的球風大同小異，都非常積極。」班華德也知道王建民是全台灣都知道的大投手，在二軍期間也跟他聊過幾句。

班華德2007年美職選秀，第4輪被運動家選中，2014年加入印地安人，在美職最高層級3A，2014年轉戰SK飛龍，半季就投出9勝1敗好成績，隔年續留飛龍，但7月時被強襲球打中遭到解約，隔年則加入KT巫師。合計在韓職50場先發，拿下20勝17敗，防禦率4.92的成績。

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班華德表示，過去自己曾在韓職投球，有助於自己適應亞洲球風，在二軍投了2場，也在一軍隨隊之後，他認為，「台灣跟韓國的球風大同小異，都很積極進攻，直球來了都會勇於對決，打擊類型都差不多。」

來到台灣之前，道恩斯、赫猛、亞力克以及老朋友布魯斯都曾跟他分享在台灣投球的經驗，但實際到台灣之後，班華德對於環境方面，想到的第一個字是：「熱。」

班華德說：「過去在釜山、大邱，對於韓國來說已經很熱了，但都沒有台灣這麼熱，而且我們在韓國時，冬天春訓很冷，不知道這邊會不會也這麼冷。」

過去班華德在小聯盟僅跟李振昌同隊過，不過他也知道胡智為、王建民等人，他說：「我知道王建民，也知道他是全台灣人都知道的偉大球員，這次在二軍時，我也有跟身為投手教練的他聊過。」