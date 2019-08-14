指望伊沃迪拯救先發破洞　紅襪放棄轉終結者計劃

▲紅襪伊沃迪傷癒歸隊將擔任先發。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅襪先發輪值一直是個大問題，在凱許納（Andrew Cashner）被拔先發後，球隊急需一位能夠頂上輪值空缺的人選，而這位人選就是去年季後賽表現精彩的伊沃迪（Nathan Eovaldi）。原本球團安排他在歸隊後先待牛棚，但現在先發的問題恐怕是只能仰賴伊沃迪來救了。

伊沃迪因為右手肘接受關節鏡手術，缺席了大半球季，如今終於要強勢回歸，為力拚季後賽的紅襪注入強心針。根據教頭柯拉（Alex Cora）的說法，他的回歸首戰估計投球數將控制在55球左右，期望他每一場先發逐漸增加用球數。

請繼續往下閱讀...

先前波士頓媒體《NESN》報導，當初紅襪球團考量伊沃迪剛傷癒歸隊，擔心他三度動刀的手肘舊傷復發，計劃讓他轉任終結者，另一方面也是希望解決牛棚問題，但顯然現在先發問題更加棘手。

29歲的伊沃迪本季飽受傷勢困擾，投球成績並不出色，作為一名後援投手，9場出賽10.2局投球中，防禦率高達6.75。另外，在4場先發出賽中，主投21局挨了6支全壘打，防禦率也是不佳的6.00。

伊沃迪去年生涯首度參與季後賽，為紅襪出賽6場，主投22.1局、防禦率1.61，先發、後援表現出色，幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍，個人也收下生涯首枚冠軍戒。紅襪於休賽季以4年6800萬美元的價碼簽回。

▲紅襪透過交易補強的凱許納，因投球表現不佳被拔先發。（圖／達志影像／美聯社）