中職／前LamiGirls回娘家　第一任隊長小帆解禁重回桃猿

▲前LamiGirls小帆、采依、小咪以及大米回到全猿主場。（圖／桃猿提供）

記耆歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls「辣蜜趴」8月17日、18日登場。邀請四位前LamiGirls小帆、采依、小咪以及大米回到全猿主場辦見面會，小帆在2016年違約遭禁賽，與陳伊，梓梓組成「伊梓帆」後離開，隔3年重回桃猿。

小帆在2013年入團，也是LamiGirls有隊長制以來的第一任隊長，是成功推動全猿主場的重要LamiGirls成員，3年前與陳伊、梓梓幫國民黨洪秀柱拍攝「挺柱桌曆」桌曆引發爭議，遭球團以違約及觸犯競業條款禁賽至年底。

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之後3人組成「伊梓帆」輸盪演藝圈，離開LamiGirls經營演藝生涯，這一次回到全猿主場，將是2016年事件發生後再回到桃猿。

采依畢業於國立台灣藝術大學美術系，當了6年正式的美術老師，不過2015年辭去大家認為很穩定的教職工作，擔任球場應援從事表演，是「獨一無二的閃爍」成員。



LamiGirls在2016年海選時選進「小咪」林珮珊，高人氣的小咪連出兩張LamiGirls單曲，成為當時球迷朋友的最愛；現在擔任空姐的大米在2014年透過大江海選加入LamiGirls，不過因為考取華航空服員，在2015年離開桃猿，專心從事空服工作，如今也受邀回到桃園看看10號隊友。



小帆、采依、小咪以及大米將在18日賽前LamiGirls簽名會前15：00至15：30於大廳前舉辦見面會，看看老朋友、看看10號隊友。