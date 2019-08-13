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巨人退休90年代名將背號　與全壘打王邦茲唯2非名人堂成員

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▲舊金山巨人將退休名將克拉克（Will Clark）的22號。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山巨人將退休名將克拉克（Will Clark）的22號。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

舊金山巨人12日宣布，將在明年退休90年代打點機器克拉克（Will Clark）的22號球衣，這是巨人將近136年隊史中退休的第12個背號，而克拉克與邦茲（Barry Bonds）是這份名單中，唯二的非名人堂球員。

「成為值得被永遠紀念的舊金山傳奇，這實在是不可思議，」克拉克接受《ESPN》訪問時說道，「我的名字將跟梅斯（Williw Mays）、麥考伊（Willie McCovey）、邦茲等傳奇一起被放在同一面牆上，我到現在仍難以想像，這是我心目中的名人堂，感謝感謝再感謝。」

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克拉克1986年在巨人開啟職業生涯，直到1994年才轉戰遊騎兵，之後1999年改披金鶯戰袍，同年在紅雀退休，生涯15個賽季6度入選全明星，效力巨人期間，1988年成為國聯打點王，1989年拿下銀棒獎的同時還獲選為國聯冠軍戰MVP，1991年包辦金手套、銀棒獎。

克拉克生涯15個賽季平均打擊率高達.303，累積284轟、1205打點，可惜在2006年名人堂票選僅獲4.4%的選票，未達5%的門檻無緣再度被提名。

關鍵字： 巨人克拉克邦茲
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