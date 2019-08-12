日職／陳冠宇連3戰失分　羅德4連敗無法自力封王

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

羅德左投陳冠宇12日對西武中繼登板，投0.2局失3分，連3戰失分，防禦率升。

羅德主場迎戰西武，原以1比0領先，4局上西武靠著1安打、1失誤攻占二、三壘木村文紀由滾地球帶回追平分，前4局戰成1比1平手。

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羅德先發投手波辛格（Mike Bolsinger）持續亂流，5局上西武再由森友哉敲二壘安打，連兩保送擠成滿壘，山川穗高三壘滾地球靠失誤上壘，跑者跑回1分，木村文紀高飛犧牲打再添1分，讓羅德以1比3落後。

陳冠宇6局上接替波辛格，被秋山翔吾敲左外野安打，源田壯亮犧牲短打，將跑者送上二壘，這時被森友哉掃二壘安打失1分，中村剛也安打再失1分，之後穩下來三振栗山巧，兩出局後羅德選擇換投，陳冠宇退場，酒居知史接替，卻被外崎修汰轟出全壘打，然後再解決山川穗高止血，此局掉4分，有3分得算在陳冠宇帳上。

羅德僅在8局下靠鈴木大地二壘安打開路，追回1分，但9局上唐川侑己被山川穗高轟出全壘打，最終羅德以2比9落敗。最近4戰皆墨，與並列第3名的樂天和火腿拉開至2場勝差，目前50勝52敗，失去自力封王的機會。

陳冠宇投0.2局，被敲3安打，失掉3分，8月除了1日拿下中繼點外，近3場比賽都有失分，防禦率升至3.06。