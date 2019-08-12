中職／彭政閔引退商品熱銷逾2500萬　應援毛巾賣出上萬條

▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔今年結束球員生涯，幾乎在每一個球場都有引退，到8月11日為止，彭政閔引退商品的收入已破2500萬元，預計在9月29日引退賽當天會再有一波搶購潮。

彭政閔11日在天母球場球員生涯最後一戰，現場很多球迷高舉著彭政閔應援毛巾，身穿彭政閔球衣或者T恤到場，全場一片都是彭政閔的名字。

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從開季前彭政閔宣布今年是球員生涯最後一個球季，彭政閔的引退商品成為最熱賣商品，其中以有「彭政閔」字樣的應援毛巾最受歡迎，一條300元已賣出超過1萬條。

▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）

彭政閔引退T恤有「恰恰引退大B短T」、「恰恰打擊肖像T」及「燙金限定背號T-23」等，已售出近1萬件 ，每件售價是980元。

此外，彭政閔的引退LOGO中英文款球衣已售出6000件左右，中文款是1500元、英文款是2280元，也是銷售的大宗。

彭政閔應援毛巾加上引退T恤、中英文款球衣的商品收入，估計彭政閔引退商品的收入已有2500萬元，另有彭政閔公仔、彭政閔引退紀念L夾、引退紀念證件帶、引退紀念帽、CHIA23紀念帽、CHIA擦手巾等商品的收入。

▲彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）