運動雲

>

中職／彭政閔引退商品熱銷逾2500萬　應援毛巾賣出上萬條

ETtoday運動雲

▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔今年結束球員生涯，幾乎在每一個球場都有引退，到8月11日為止，彭政閔引退商品的收入已破2500萬元，預計在9月29日引退賽當天會再有一波搶購潮。

彭政閔11日在天母球場球員生涯最後一戰，現場很多球迷高舉著彭政閔應援毛巾，身穿彭政閔球衣或者T恤到場，全場一片都是彭政閔的名字。

請繼續往下閱讀...

從開季前彭政閔宣布今年是球員生涯最後一個球季，彭政閔的引退商品成為最熱賣商品，其中以有「彭政閔」字樣的應援毛巾最受歡迎，一條300元已賣出超過1萬條。

▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）

彭政閔引退T恤有「恰恰引退大B短T」、「恰恰打擊肖像T」及「燙金限定背號T-23」等，已售出近1萬件 ，每件售價是980元。

此外，彭政閔的引退LOGO中英文款球衣已售出6000件左右，中文款是1500元、英文款是2280元，也是銷售的大宗。

彭政閔應援毛巾加上引退T恤、中英文款球衣的商品收入，估計彭政閔引退商品的收入已有2500萬元，另有彭政閔公仔、彭政閔引退紀念L夾、引退紀念證件帶、引退紀念帽、CHIA23紀念帽、CHIA擦手巾等商品的收入。

▲▼彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔生涯天母最終戰賽後儀式球迷。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

推薦閱讀

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／差點創造自主培訓完封勝歷史紀錄　廖乙忠：可以再投

歷史最佳！亞洲U23中華男排奪首冠　四局大戰擊退印度

中職／郭阜林砍掉重練　回一軍沒有時間表

亞沙排／澎湖首辦國際賽　選手喊讚：希望每年都辦！

中職／天母球場最後鞠躬　彭政閔依依不捨：真的告別了

中職／全壘打1戰抵4戰　猿獅單場狂炸9轟

熱門新聞

中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

中職／伍鐸將要走人　陳連宏：新洋投最快下周先發

中職／陳為民乾女兒老公是張志豪　「我到場看球他都很猛」

中職／打破高懸26年歷史紀錄！王尉永：不會在意

中職／差點創造自主培訓完封勝歷史紀錄　廖乙忠：可以再投

歷史最佳！亞洲U23中華男排奪首冠　四局大戰擊退印度

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2阿根廷男排球員做歧視亞洲人動作

3亞洲U23中華男排首冠期待新秀

4王星皓目標奧運決賽再創台灣紀錄

5我國取奧運10參賽　射擊估再3席　　

熱門新聞

1萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆

2伍鐸將走人　陳連宏：近日討論去留

3陳為民乾女兒老公是張志豪

4破高懸26年紀錄！王尉永：不在意

5差點創造歷史紀錄　廖乙忠：想拚完封

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

赫猛7局無失分、兄弟機槍打線發威　兄弟8比1退富邦

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366