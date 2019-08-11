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中職／天母告別戰萬人相送　彭政閔：今天沒有塞車

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▲▼中信兄弟,彭政閔守一壘。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔守一壘。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔今天（11日）在台北天母球場球員告別戰，賽後他跟球迷說說話，他說：「再辦下去，我的引退賽就不知道要說什麼了。」有球迷寫著：「200轟！」彭政閔笑著說：「我累了。」

彭政閔今天球員生涯在天母告別戰，吸引滿場1萬人進場，在9局上上來守一壘，接到游擊手王勝偉傳來的球，二出局後退場接受全場球迷一起喊彭政閔，彭政閔再從休息室走出來，揮手跟球迷致意，完成天母球場告別戰。

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賽後舉辦彭政閔告別天母球場儀式，彭政閔說：「今天印象非常深刻，相信有很多球迷有一起的回憶，02年總冠軍賽在這裡打，03年總冠軍賽也在這裡打，08年打出聯盟第6千支全壘打，自己個人第1支再見安打。」

主持人小白問他03年總冠軍賽砸票口事件，彭政閔說：「當時售票工作人員汪旭光，進來球員休息室，哭著跟我們說：『你們要好好打，我都被砸雞蛋了。』」。

對於每一個球場都辦引退，恰恰擔心球迷看膩了，球迷大叫：「不會！怎麼可能。」有一位球迷舉著「200轟」的牌子，主持人要彭政閔打到200轟再退休，彭政閔笑著說：「我累了。」

彭政閔說：「再辦下去我的引退賽就不知道要講什麼了，非常感謝球迷進場，今天沒有塞車，大家都有進場看球，很多球迷跟我有相同的回憶，跟我們一起努力吶喊，希望繼續為我們、為中職加油。」

關鍵字： 中華職棒
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