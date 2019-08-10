氣到差點打教練！　金鶯鋸砲沈澱2天坦言崩潰了

▲金鶯戴維斯（右）與教頭海德重修舊好。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

金鶯日前休息室風波引起熱議，明星打者戴維斯（Chris Davis）不爽被換代打，跟總教練海德（Brandon Hyde）爆發口角，差點衝去打教練。經過2天的心情沈澱，戴維斯坦言當下情緒崩潰，今天與海德把話講開，並為失控的行為表示抱歉。

「我們在深談過後，我們都感到抱歉，也修補彼此之間的關係。」戴維斯在10日賽前到總教練辦公室談話近一小時，「在衝突發生後不久，我們都知道這不會成為彼此間的問題，我們知道這僅是其中一件事，我們會盡釋前嫌言歸於好。」

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總教練海德表示，已經跟球員把話講開且重修舊好，對於休息室衝突影響球隊形象感到後悔，兩人也不願去提交談的內容。「我希望當時用不同的方式處理，應該到球員休息室談，這樣就沒人知道發生什麼事。」海德說。

Chris Davis is trying to fight his own manager. Orioles in full dumpster fire mode @Starting9 pic.twitter.com/rAO0w9jhNn — Barstool Sports (@barstoolsports) August 8, 2019

「事情過後，我們都要繼續向前，我們很多值得期待的事情，不希望這事件被外界誇大。」戴維斯表示，「當然這些事情一直在球季中發生，我也相信這不是最後一次發生的事情。」

「從第一天開始，我們就坐下來談論，這起衝突會變成什麼樣子，我們可能會面臨什麼樣的挑戰。只要我們同意彼此坦誠相待，那意味著我們能夠共同努力解決問題。很高興，我們都已經開啟新的一頁。」戴維斯說。

33歲的戴維斯開季創下跨季62打席0安打難堪紀錄，儘管中間棒子一度回溫，但仍不符2300萬美元年薪的期待。本季打擊三圍.182/.269/.320，只敲出9支全壘打和31分打點。