氣到差點打教練！　金鶯鋸砲沈澱2天坦言崩潰了

▲金鶯戴維斯(右)與教頭海德重修舊好。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

金鶯日前休息室風波引起熱議,明星打者戴維斯(Chris Davis)不爽被換代打,跟總教練海德(Brandon Hyde)爆發口角,差點衝去打教練。經過2天的心情沈澱,戴維斯坦言當下情緒崩潰,今天與海德把話講開,並為失控的行為表示抱歉。

「我們在深談過後,我們都感到抱歉,也修補彼此之間的關係。」戴維斯在10日賽前到總教練辦公室談話近一小時,「在衝突發生後不久,我們都知道這不會成為彼此間的問題,我們知道這僅是其中一件事,我們會盡釋前嫌言歸於好。」

總教練海德表示,已經跟球員把話講開且重修舊好,對於休息室衝突影響球隊形象感到後悔,兩人也不願去提交談的內容。「我希望當時用不同的方式處理,應該到球員休息室談,這樣就沒人知道發生什麼事。」海德說。

Chris Davis is trying to fight his own manager. Orioles in full dumpster fire mode @Starting9 pic.twitter.com/rAO0w9jhNn