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中職／黃竣彥想念花蓮味　玉里麵天天吃不膩

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▲▼中華職棒富邦悍將對統一獅。黃竣彥（圖／記者李毓康攝）
▲黃竣彥。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／花蓮報導

統一7-ELEVEn獅隊投手黃竣彥今年首度回到家鄉花蓮比賽，黃竣彥透露，很愛家鄉的玉里麵，三餐都吃也不會膩。

出生於台中，黃竣彥自認家鄉其實在花蓮，黃竣彥表示，小時候由於爸媽工作關係一起搬到台中，以前會回花蓮除了寒、暑假，不然就是過年、豐年祭，因為阿公、阿嬤已經都離開了，現在比較少回來，小時候家裡是大家庭，大家都住在一起。

今年黃竣彥首次回到家鄉登板，7日面對富邦悍將，中繼0.1局失2分，黃竣彥表示，去年有隨隊到花蓮，但沒有機會上場，這禮拜是第一次在花蓮球場比賽，以前三級棒球也沒來花蓮球場比賽，其實花蓮球場還不錯，在這邊投球蠻舒服，周圍很空曠，不像其他球場那麼悶熱，國中時期原本想要回花蓮打球，但爸媽不放心，也怕他太調皮，阿嬤照顧他會很辛苦。

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黃竣彥表示，喜歡跟長輩聊天，平常都很想念原住民傳統料理，例如炒蝸牛，另外玉里麵跟一般陽春麵不一樣，即使三餐都吃玉里麵也不會膩，像是今年過年回花蓮5天，一樣天天吃，每餐吃2碗，同時他透露老家跟Lamigo桃猿陳俊秀老家住在同一個社區，兩家大概相隔100公尺左右，後來花蓮家鄉有個很厲害的學長。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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