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中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

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▲統一獅隊邀請陽東益擔任嘉賓。（圖／記者陳立勳攝）
▲統一獅隊邀請陽東益擔任嘉賓。（圖／記者陳立勳攝）  

記者陳立勳／花蓮報導

統一7-ELEVEn獅隊9日在花蓮球場交手Lamigo桃猿，賽前獅隊邀請球隊傳奇球星陽東益擔任嘉賓，陽東益表示，離開統一這麼多年，球隊沒有忘記我。

43歲陽東益來自台東，7年職業生涯待在獅隊，出賽522場，累計打擊率0.233，曾參與獅隊3連霸，2010年球季結束被釋出。

陽東益表示，離開職棒原本想從事其他行業，後來花蓮瑞穗國中校長林國源找他擔任棒球隊教練，最後被林校長誠意感動，去年取得專任教練，去年7月從花蓮縣瑞穗國中轉往花蓮縣仁化國中擔任總教練。

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陽東益表示，瑞穗屬於偏鄉地區，也有不少外來的資源，仁化國中靠近花蓮市區，獲得資源反而少，2個教練要帶36個選手，有些選手不是沒釘鞋，不然就是鞋子太小，滿需要大家的幫助。

陽東益表示，過去一色優教練很早就提倡強力棒球，但他認為不適合用在國小與國中的選手，因為沒有力量，加上重量訓練也不足。

陽東益表示，現在看到高國慶、潘武雄、潘威倫，除了很羨慕他們，也很替他們開心，當時大家一起同期進到球隊，他們三人都有一定實力，而且很自律，才可以打得這麼久，回顧個人職棒生涯，他覺得成績與原本自己目標差很多，當年被釋出之後，也只能說自己努力不夠。

陽東益表示，離開統一8年，球隊沒有忘記我，只要每次來花蓮，球隊都會找退役的球員來參與球隊的活動，真的蠻高興。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
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