不斷更新／施子謙對決游霆崴　富邦、統一先發名單

▲統一獅先發施子謙。（圖／記者林敬旻攝）



記者路皓惟／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊8日在花蓮球場對上富邦悍將，上演西苑高中校友對決，學長統一施子謙對戰學弟富邦游霆崴，這也是兩人職棒生涯的首次交手。

施子謙本季14場先發，戰績4勝7敗，74.1局被擊出92支安打，包括14支全壘打，45次三振，23次四死球，防禦率6.05，WHIP值1.47，今年遭遇富邦5場，取得2勝3敗，對戰防禦率5.14，對戰被打擊率0.305，曾被陳品捷、林益全、范國宸敲過全壘打。

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游霆崴本季7場出賽，有4場先發，戰績3勝1敗，29局被敲30安，包括3支全壘打，21次三振，9次四壞球，防禦率4.34，WHIP值1.34，今年碰過統一2場，拿1勝，對戰防禦率1.50，對戰被打擊率0.217，曾被蘇智傑敲過全壘打。

雙方先發打序：

富邦悍將

陳品捷 , RF

王正棠 , 2B

胡金龍 , DH

林益全 , 1B

蔣智賢 , 3B

高國輝 , LF

林哲瑄 , CF

李宗賢 , SS

林宥穎 , C

統一7-ELEVEn獅

林靖凱 , 2B

江亮緯 , RF

蘇智傑 , LF

潘武雄 , DH

陳鏞基 , 1B

楊家維 , 3B

林祖傑 , SS

林祐樂 , C

唐肇廷 , CF

▲富邦悍將先發游霆崴。（圖／記者季相儒攝）