中職／兄弟2比3裁定輸球　伯納shit連發咒罵這場大雨

▲中信兄弟總教練伯納。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／台中報導

中信兄弟6日對戰Lamigo桃猿，9上一場大雨攪局，主審裁定提前結束，兄弟最終2比3輸球，伯納賽後連噴「shit」、「suck」等英文髒話，他坦言以這樣的方式輸球，確實有些不甘心，「我在咒罵這場雨，特別是8局下進攻時，子豪那一顆深遠飛球，如果雨勢稍小，是有機會出去的（全壘打）。」

桃猿此役靠著兄弟先發投手紐維拉首局亂流攻下3分奠定勝基，8局下，兄弟在大雨中發動反攻，王威晨敲出本場第3安，陳子豪擊出中外野深遠飛球，在全壘打牆前被接殺，攻勢遭瓦解。

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「子豪那一顆強勁的飛球，要是沒碰到下雨的話，可能會出去，可惜剛好有雨，加上逆風，全壘打的話，我們就4比3逆轉了。」伯納賽後無奈地說，「如果...如果...就能怎樣，但棒球就是這樣，一切都是未知，這場比賽讓我聯想到上一次對富邦悍將，也是因雨提前裁定而輸球，雖然不甘心，但也只能接受。」

紐維拉首局面對9人次，奉送4次保送，包括2次觸身球，失掉3分，但隨後回穩，連續6個半局為丟分，只被敲出2支安打，最終繳出7局8K失3分的優質內容，但承擔敗投。

對於紐維拉的此役，伯納坦言，首局與後面狀況看起來是兩名完全不同的投手，「他平常很少投保送，但在前面找不到球感，手感非常差而影響投球節奏，可能是太容易流汗的原因，接下來必須想辦法克服這問題。」

紐維拉後半段讓對方一分未得，伯納相當滿意， 「看得出來他的鬥志很高，在意場上表現才能挺過前面的危機，還好後半段找回手感，球控得進去，也越來越順。」

而9局選擇讓鄭佳彥登板，而非直接派上終結者李振昌，伯納解釋：「主要是看對戰狀況決定，對方剛好對左投打得不佳，所以才有這樣的考量。」

「shit（可惡）、suck（爛透了）…」以1分之差且因裁定輸球，伯納還是很不甘心，忍不住罵了兩聲，他直言：「我真的很討厭輸球的感覺，每一次輸球，真的壓力很大，胃都覺得很痛。」